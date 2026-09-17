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Тысячи малышей, которые нуждаются в любви. День усыновления 2026 в Украине

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 сентября 2026, 11:30 3 мин.
день усыновления 2026
Фото Unsplash

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