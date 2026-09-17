Тысячи малышей, которые нуждаются в любви. День усыновления 2026 в Украине

Тысячи детей в Украине растут без семейного тепла и любви. Большинство из них — подростки, дети с инвалидностью, дети с заболеваниями, а также те, у кого есть братья и сестры.

Ко Дню усыновления мы рассказываем, какие вызовы и проблемы в Украине есть с этим процессом, а также кто из известных людей растит усыновленного малыша.

День усыновления 17 сентября 2026

День усыновления отмечался ежегодно 30 сентября, однако с переходом на новоюлианский календарь его будут отмечать ежегодно 17 сентября.

Этот день призван напомнить украинцам о проблемах усыновления и количестве детей, которые растут без родителей. Поэтому сегодня мы расскажем об основных проблемах и вызовах, которые мешают малышам расти в семьях, где их ждут и любят.

По состоянию на 31 марта 2026 года на местном учете по усыновлению находились 14 406 детей.

Процесс усыновления в Украине очень сложный, поэтому приходится ждать годами, чтобы пройти все проверки и бюрократию.

Распространенной проблемой является то, что люди, которые обращаются с желанием усыновить ребенка, хотят только здорового и маленького, таких очень мало. Большинство детей, которые ждут усыновления, в возрасте 10-12 лет и старше.

Много детей в детдомах и интернатах с инвалидностью, а также семейные группы — это братья и сестры. Хотя количество желающих с началом полномасштабной войны увеличилось, усыновляют преимущественно малышей.

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Кто усыновил ребенка из известных людей

Пожалуй, наиболее известным примером в украинском шоу-бизнесе по усыновлению является пара Тимура и Инны Мирошниченко. Они освещали процесс усыновления и стали родителями маленького Марселя.

— Уже сейчас могу пообещать, что даже когда мы завершим свой путь усыновления, мы не остановимся, чтобы улучшить и усовершенствовать эту систему. Потому что в центре должен стоять вопрос интересов ребенка и сам ребенок, а не то, как это происходит сейчас, — писал Тимур во время усыновления.

Среди известных людей за рубежом, которые в свое время усыновили детей, — Анджелина Джоли. Актриса стала мамой троих приемных детей: в 2002 году она усыновила мальчика Мэддокса из Камбоджи, в 2005-м — дочь Захару из Эфиопии, а в 2007 году — мальчика Пакса из Вьетнама. Еще троих детей Джоли родила сама. Об опыте материнства она неоднократно рассказывала в интервью, подчеркивая, что для нее усыновление стало отдельным путем к созданию семьи.

Усыновление выбирали и другие знаменитости. Например, актриса Шарлиз Терон воспитывает двух дочерей, которых усыновила в 2012 и 2015 годах. Актер Хью Джекман вместе с женой Деборрой-Ли Фернесс усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву.

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