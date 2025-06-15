Многие из нас в первые месяцы семейной жизни мечтают о большой семье с детьми. Но не все они могут забеременеть и родить своими силами. Однако родители не те, кто дали жизнь, а те, кто воспитали и были с тобой на всех этапах взросления рядом.

Юлия и Юрий тоже хотели семью с большим количеством детей. После нескольких неудачных попыток забеременеть они решились на усыновление сразу трех замечательных мальчиков. И сейчас у них большая и дружная семья.

Как пара взяла на воспитание детей, через что прошла и какой была адаптация детей в семье, рассказали в UNICEF. Мы рассказываем самое интересное.

Усыновили троих детей

Артур, Никита и Богдан внешне похожи на своих родителей. Им десять, четыре и три года соответственно. Когда Юрий и Юлия их увидели, сразу поняли, что это — их дети.

Особенно эту связь ощутил мужчина. Юлия сначала взяла на себя ответственность за детей, а через некоторое время появились и чувства к ним.

В течение всего процесса усыновления пару сопровождал юрист, который помог собрать все необходимые документы, информацию и просто оградил будущих родителей от лишних хлопот.

В это время пара готовилась к новым заботам: покупала мебель, одежду, игрушки, обустраивала комнаты для детей. Очень помогли близкие и друзья, которые дарили часть необходимого — кроватки, автокресла.

Дети спрашивают, не отдадим ли мы их: как Юля и Юрий усыновили сразу трех мальчиков / 2 Фотографии

UNICEF

— Для Богдана мамой была каждая женщина, заботившаяся о нем, — воспитательница, медсестра, врач. Только сейчас он ясно понимает, где мама.

Я по-прежнему считаю чудом то, насколько легко он согласился быть с нами, сразу пошел на ручки, — говорит Юля.

Артур самый старший, иногда вспоминает свою биологическую маму и события из жизни. Родители открыто отвечают на все вопросы.

Никита иногда спрашивает, не отдадут ли они их обратно. Но Юля и Юра никогда и никого не отдадут.

Первые семейные дни были в новом доме, взрослые взяли отпуска на работах и ​​все свое время посвятили детям. Первый семейный завтрак, сырники, приготовил папа.

Дети спрашивают, не отдадим ли мы их: как Юля и Юрий усыновили сразу трех мальчиков / 2 Фотографии

UNICEF

В дальнейшем семья нашла собственные традиции, которые играют немаловажную роль в жизни детей. Общая молитва перед едой, игра в прятки и чтение книг перед сном, рукоделие и кулинария.

Дети ходят в садик и школу, любят читать, умеют сами себя занять какой-нибудь игрой. Мы с ними много гуляем и разговариваем, — рассказывает Юля.

Прочла всю литературу о детях

Дети — это всегда об ответственности. Если речь идет о детях, которые росли без родительской опеки, то это и о дополнительных вызовах.

— Я счастлива, что сейчас говорить об усыновлении модно. Важно отдавать себе отчет, что будет трудно. Дети получили травмы в своей жизни, и это не их вина. Если не справляетесь, нужно стучать в дверь специалистов или звонить на горячую линию. Нужно быть открытыми к переменам, учиться и, что главное, видеть маленькие победы, — говорит Юля.

Главное — не бояться. Я общаюсь с людьми, у которых есть биологические дети, и наш опыт отцовства мало чем отличается: идентичные проблемы, кризисы и радости, — признается Юра.

Сейчас пара задумалась о возможном усыновлении еще одного ребенка. Ведь то, как меняется их жизнь, стимул для взрослых.

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