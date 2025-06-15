Чимало людей з перших місяців сімейного життя мріють про велику родину з дітьми. Однак не всі вони можуть завагітніти та народити самотужки. А, проте, батьки не ті, хто дали життя, а ті, хто виховали та були з тобою на всіх етапах дорослішання поруч.

Юлія та Юрій теж хотіли сімʼю з великою кількістю дітей. Після кількох невдалих спроб завагітніти вони наважилися на всиновлення одразу трьох чудових хлопчиків. І нині у них — велика та дружня сімʼя.

Як пара взяла на виховання дітей, через що пройшла та як минула адаптація дітей у родині, розповіли в UNICEF. Ми переповідаємо найцікавіше.

Всиновили трьох дітей

Артур, Микита та Богдан ззовні схожі на своїх батьків. Їм десять, чотири та три роки відповідно. Коли Юрій і Юлія їх побачили, то одразу зрозуміли, що це — їхні діти.

Особливо цей звʼязок відчув чоловік. Юлія ж спочатку взяла на себе відповідальність за дітей, а за якийсь час прийшли й почуття до них.

Протягом усього процесу усиновлення пару супроводжував юрист, який допоміг зібрати усі необхідні документи, інформацію та просто відгородив майбутніх батьків від зайвих турбот.

В цей час пара готувалася до нових турбот: купувала меблі, одяг, іграшки, облаштовувала кімнати для дітей. Дуже допомогли близькі та друзі, які дарували частину необхідного — ліжечка, автокрісла.

Діти питають, чи ми їх не віддамо: як Юля та Юрій всиновили одразу трьох хлопчиків / 2 Фотографії

UNICEF

— Для Богдана мамою була кожна жінка, яка піклувалася про нього, — вихователька, медсестра, лікарка. Тільки зараз він чітко розуміє, де мама.

Я досі вважаю дивом те, наскільки легко він погодився бути з нами, одразу пішов на ручки, — говорить Юля.

Артур найстарший, інколи згадує свою біологічну маму та попередні події з життя. Батьки відкрито відповідають на усі запитання.

Микита інколи питає, чи не віддадуть вони їх назад. Але Юля і Юрко ніколи й нікого не віддадуть.

Перші сімейні дні були в новій оселі, дорослі взяли відпустки на роботах та весь свій час присвятили дітям. Перший сімейний сніданок, сирники, приготував тато.

Діти питають, чи ми їх не віддамо: як Юля та Юрій всиновили одразу трьох хлопчиків / 2 Фотографії

UNICEF

Надалі сімʼя віднайшла власні традиції, які відіграють важливу роль у житті дітей. Спільна молитва перед їжею, гра у хованки та читання книг перед сном, рукоділля та кулінарія.

Діти ходять у садочок та школу, люблять читати, вміють самі себе зайняти якоюсь грою. Ми з ними багато гуляємо та розмовляємо, — розповідає Юля.

Читати на тему Курси з усиновлення дитини: чим корисні для майбутніх батьків та для кого обов’язкові Кому потрібні ці курси та що саме вивчають майбутні батьки — читай в матеріалі.

Прочитала всю літературу про дітей

Діти — це завжди про відповідальність. Якщо йдеться про дітей, які росли без батьківської опіки, то це й про додаткові виклики.

— Я щаслива, що зараз говорити про усиновлення модно. Важливо усвідомлювати, що буде важко. Діти зазнали травми у своєму житті, і це не їхня провина. Якщо не справляєтеся, потрібно стукати у двері спеціалістів чи дзвонити на гарячу лінію. Потрібно бути відкритими до змін, вчитися і, що головне, бачити маленькі перемоги, — каже Юля.

Головне — не боятися. Я спілкуюся з людьми, які мають біологічних дітей, і наш досвід батьківства мало чим відрізняється: ідентичні проблеми, кризи та радості, — зізнається Юрко. Нині пара задумалася про можливе усиновлення ще однієї дитини. Адже те, як змінюється їхнє життя, є стимулом для дорослих. В Україні зростає кількість сиріт та дітей без опіки батьків. Та інституційні заклади часто стають не прихистком, а пеклом для дитини. Читай, чому нам варто забути про існування таких закладів та всиновлювати більше дітей, у матеріалі за посиланням.

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