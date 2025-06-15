Історії Розповіді

Діти питають, чи ми їх не віддамо: як Юля та Юрій всиновили одразу трьох хлопчиків

Вікторія Мельник, журналістка сайту 15 Червня 2025, 18:00
всиновлення

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