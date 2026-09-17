Взрывы в Киеве: Россия атаковала столицу ракетами и дронами, есть пострадавшие

В Киеве в результате очередной российской атаки пострадали 18 человек, среди них — двое детей. О последствиях удара сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, количество раненых в столице в течение утра росло.

Сколько людей пострадало в Киеве

Сначала было известно о шести пострадавших, среди которых один ребенок. Пятерых раненых медики госпитализировали.

— По предварительной информации, в Днепровском районе обломки упали на нескольких локациях. Повреждено офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и возле АЗС, — отметил мэр.

В Святошинском районе, предварительно, известно о попадании в нежилое здание.

Позже количество пострадавших возросло до 10, а затем — до 11 человек. Позже Кличко сообщил уже о 12 раненых, среди которых двое детей в возрасте 10 и 12 лет. На тот момент девять пострадавших находились в больницах.

По последним данным, в столице уже 18 пострадавших. Среди них — двое детей. Кроме того, из-за атаки возникли проблемы с водоснабжением. Было зафиксировано снижение давления подачи воды на левый берег столицы, а также в Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы.

Специалисты выясняют причину снижения давления и работают над восстановлением нормального водоснабжения.

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Что сообщил Зеленский о последствиях атаки

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью Россия обстреляла Украину баллистическими и другими ракетами, а также дронами. По его словам, под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура.

— Символично, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма состоялось в ночь очередной российской атаки баллистикой, другими ракетами и дронами против Украины. Снова под ударами была гражданская инфраструктура, есть повреждения в восьми регионах. Россияне обстреляли энергетику на Сумщине и Одесчине. В Киеве и Одессе были попадания по обычным жилым домам. Более десяти человек ранены, в частности дети. Часть госпитализирована в больницы. Во многих общинах были пожары, — рассказал глава государства.

Зеленский также призвал к усилению санкционного давления на Россию.

Напомним, вчера в результате российской атаки на Киев в Святошинском районе загорелись складские помещения, был пострадавший.

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