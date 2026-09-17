Для тебя Война в Украине

Взрывы в Киеве: Россия атаковала столицу ракетами и дронами, есть пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 сентября 2026, 10:19 2 мин.
Взрывы в Киеве 17 сентября: в столице есть пострадавшие и повреждения
Фото Сайт президента Украины

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь