Для тебя Война в Украине

Атака на Киев 16 сентября: в Святошинском районе горят склады, есть пострадавший

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 сентября 2026, 10:00 2 мин.
Киев атаковали беспилотниками: в Святошинском районе возник пожар
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