Атака на Киев 16 сентября: в Святошинском районе горят склады, есть пострадавший

Утром 16 сентября россияне снова атаковали Киев беспилотниками. В Святошинском районе столицы из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в складском здании.

О последствиях атаки сообщили в Киевской городской военной администрации.

Атака на Киев сегодня, 16 сентября: что известно

По данным КГВА, обломки вражеского беспилотника упали на складские помещения в Святошинском районе. Из-за этого там произошло возгорание.

— В Святошинском районе возгорание складского здания из-за вражеской атаки. Службы работают над ликвидацией последствий, — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и другие городские службы. Они ликвидируют пожар и занимаются устранением последствий российской атаки.

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Мэр столицы Виталий Кличко предоставил данные о пострадавших в результате утренней атаки на Киев сегодня, 16 сентября.

— Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА на складские помещения рано утром в Святошинском районе. Пострадавшего медики госпитализировали, — отметил мэр.

Напомним, в ночь против 8 сентября российские войска в очередной раз массированно атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками, в результате атаки погибли люди.

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