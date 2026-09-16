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День ангела Людмилы по новому и старому календарю — двойная дата с особым смыслом

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 сентября 2026, 10:15 3 мин.
день ангела людмилы
День ангела Людмилы 2026 Фото Pexels

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