День спасателя 2026: как одолевают стихийные и военные бедствия герои ГСЧС

17 сентября Украина отмечает День спасателя — профессиональный праздник всех тех, кто первым прибывает на место трагедии и, рискуя собственной жизнью, помогает другим согражданам. Их часто называют героями без оружия, но их смелость является сильнейшим противодействием стихийному или военному бедствию.

День спасателя 2026 года: как изменилась профессия за время войны

До начала полномасштабного вторжения работники ГСЧС чаще всего ассоциировались у гражданских украинцев с огнеборцами, а иногда с профессионалами, которые отреагируют даже на беду братьев наших меньших — снимут котенка с дерева или достанут собачку из канализационного люка.

К сожалению, сейчас задачи перед спасателями предстают не просто сложнее: ГСЧС ежедневно спасают людей из-под завалов после российских атак на гражданские объекты в мирных городах Украины.

Чрезвычайники работают даже на близких к боевым действиям территориях, одними из первых возвращаются на деоккупированную землю.

Кроме этого, ГСЧС также занимаются разминированием территории, эвакуируют население, помогают восстанавливать критически важную инфраструктуру, оказывают первую психологическую помощь пострадавшим. В частности, украинские чрезвычайники помогали в Турции после разрушительных землетрясений!

Опасность при работе спасателей

Вместе с тем и сами чрезвычайники часто оказываются на мушке агрессора.

Уже не раз россияне, обстреляв гражданскую инфраструктуру, ждали прибытия ГСЧС и медиков к месту происшествия, чтобы снова нанести удар и убить как можно больше людей.

Наиболее показательным примером терроризма России по отношению к спасателям стал обстрел Одессы 16 марта 2024 года. Тогда, к сожалению, погиб 21 человек, среди которых двое спасателей и работники Национальной полиции. Еще 75 человек получили ранения.

Представители полиции и ГСЧС погибли во время повторного обстрела, произошедшего после вызова спасателей.

28 февраля 2023 года оккупанты нанесли удар по Святогорску, снаряды попали в пожарную часть. А 27 октября 2023 — по Изюму, прицельно ударив по части ГСЧС.

Повторные обстрелы места трагедии происходят систематически вопреки конвенциям и правилам ведения войны.

Поздравления с Днем спасателя

Поздравляем с Днем спасателя Украины! Спасибо за ваше мужество, выдержку и готовность каждый день приходить туда, откуда другие пытаются как можно быстрее убежать. Во время войны ваша работа стала еще опаснее — вы спасаете людей после обстрелов, разбираете завалы, тушите пожары и помогаете возвращать жизнь туда, где ее пытались разрушить. Желаем вам сил, крепкого здоровья, надежных напарников и как можно больше спокойных дежурств. Пусть каждый выезд заканчивается возвращением домой1

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С Днем спасателя Украины! Ваша профессия всегда требовала смелости, но в условиях полномасштабной войны каждый ваш выезд — это еще и огромный риск. Вы заходите в горящие дома, работаете под угрозой повторных ударов, помогаете пострадавшим и спасаете тех, кто оказался в беде. Спасибо за каждую спасенную жизнь и за ваш ежедневный труд. Желаем здоровья, сил, безопасности, поддержки близких и самого главного — всегда возвращаться живыми и невредимыми.

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Искренне поздравляем с Днем спасателя! Спасибо каждому, кто даже в самые тяжелые моменты не колеблется и отправляется на помощь. Во время войны вам приходится работать там, где опасность может ждать на каждом шагу, но вы продолжаете выполнять свое дело — спасать людей, укрощать огонь, разбирать завалы и помогать общинам оправиться после ударов. Желаем вам выдержки, профессиональных сил, человеческой благодарности и мирного неба. Берегите себя!

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С Днем спасателя Украины! Спасибо за ваше мужество, силу и готовность спасать людей даже во время войны. Крепкого здоровья, безопасности и всегда счастливого возвращения домой!

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Поздравляем с Днем спасателя Украины! Спасибо за вашу отвагу, профессионализм и неравнодушие. Пусть хватает сил на каждый вызов, рядом будут надежные люди, а дома всегда ждут родные. Здоровья, безопасности и скорейшей Победы и мира Украине!

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