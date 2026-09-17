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День спасателя 2026: как одолевают стихийные и военные бедствия герои ГСЧС

Виктория Мельник, журналист сайта 17 сентября 2026, 10:00 4 мин.
день спасателя 2026
День спасателя Украины 2026 Фото Facebook

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