Обстрел Святогорска 28 февраля: есть погибший и раненые — что известно

Сегодня ночью, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли Святогорск, Донецкой области. Их снаряды попали в пожарную часть города. Что известно про обстрел пожарной части в Святогорске — читай в нашем материале.
Россияне сегодня ночью обстреляли Святогорск. Снаряды попали в пожарную часть ГСЧС. По информации главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, в результате обстрела есть погибший и четверо раненых.
Вражеская ракета забрала жизнь младшего сержанта службы гражданской защиты, фельдшера спасательного отделения Александра Цуркана.
Здание пожарного депо получило повреждения, также выведены из строя авто спасателей, в том числе те, которыми используются для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области, — пишут в ГСЧС Донецкой области.
Здание пожарного депо получило повреждения, также выведены из строя авто спасателей, в том числе те, которыми используются для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области, — пишут в ГСЧС Донецкой области.
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области
Это — осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий, — написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Это — осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий, — написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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Фото: Донецкая ОГА