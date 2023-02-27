27 февраля ночью враг нанес очередную массированную террористическую атаку на Хмельницкий. В этот раз враг использовал БПЛА. Город был атакован трижды.

Атака на Хмельницкий 27 февраля

– Сейчас известно об одном погибшем и четверых раненых. Поврежден ряд построек. Продолжается тушение пожаров, сообщает мэр города Александр Самчишин.

По информации главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия, пострадали гражданские здания.

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Глава Хмельницкого также добавил, что погибшим был Герой-спаситель ГСЧС. Он погиб при исполнении служебного долга.

Вечная Память и Слава Герою!

Обновлено 10:43. Глава Хмельницкой ОВА сообщил, что врачам не удалось спасти еще одного спасателя.

Напомним, в ночь на 27 февраля враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства типа Shahed с северного направления, сообщили в воздушных силах.

Всего выпущено в 14 БпЛА-камикадзе, 11 из них уничтожила противовоздушная оборона в зоне ответственности воздушного командования Центр Воздушных Сил.

Беспилотники запускали волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом, противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить украинскую ПВО.

Атака на Хмельницкий 27 февраля: фото

В Хмельницком прогремели три взрыва сегодня, есть погибший и раненые — последние новости / 3 Фотографии

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Кстати, как работает дрон-камикадзе и каковы его основные характеристики, мы уже описывали в нашем материале.