В Хмельницком прогремели три взрыва сегодня, есть погибший и раненые — последние новости

27 февраля ночью враг нанес очередную массированную террористическую атаку на Хмельницкий. В этот раз враг использовал БПЛА. Город был атакован трижды.
– Сейчас известно об одном погибшем и четверых раненых. Поврежден ряд построек. Продолжается тушение пожаров, сообщает мэр города Александр Самчишин.
По информации главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия, пострадали гражданские здания.
Глава Хмельницкого также добавил, что погибшим был Герой-спаситель ГСЧС. Он погиб при исполнении служебного долга.
Вечная Память и Слава Герою!
Обновлено 10:43. Глава Хмельницкой ОВА сообщил, что врачам не удалось спасти еще одного спасателя.
Напомним, в ночь на 27 февраля враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства типа Shahed с северного направления, сообщили в воздушных силах.
Всего выпущено в 14 БпЛА-камикадзе, 11 из них уничтожила противовоздушная оборона в зоне ответственности воздушного командования Центр Воздушных Сил.
Беспилотники запускали волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом, противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить украинскую ПВО.
Кстати, как работает дрон-камикадзе и каковы его основные характеристики, мы уже описывали в нашем материале.