Война в Украине

В Хмельницком прогремели три взрыва сегодня, есть погибший и раненые — последние новости

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 27 февраля 2023, 08:38
Хмельницький вибухи сьогодні

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