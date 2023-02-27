Хмельницький сколихнули три вибухи сьогодні, є загиблий і поранені — останні новини

27 лютого вночі ворог завдав чергової масованої терористичної атаки на Хмельницький. Цього разу ворог використав БПЛА. Місто було атаковано тричі.
– Наразі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель. Триває гасіння пожеж, — повідомляє мер міста Олександр Самчишин.
За інформацією очільника Хмельницької ОДА Сергія Гамалія, постраждали цивільні будівлі.
Очільник Хмельницького також додав, що загиблим був Герой-рятівник ДСНС. Він загинув під час виконання службового обов’язку.
Вічна Пам’ять і Слава Героєві!
Оновлено 10:43. Очільник Хмельницької ОВА повідомив, що лікарям не вдалося врятувати ще одного рятувальника.
Нагадаємо, у ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу Shahed з північного напрямку, повідомили у Повітряних силах.
Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, 11 із них знищила протиповітряна оборона у зоні відповідальності повітряного командування Центр Повітряних Сил.
Безпілотники запускали хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету — виснажити українську ППО.
До речі, як працює дрон-камікадзе та які його основні характеристики, ми вже описували у нашому матеріалі.