Чернигов стал крепостью, но какой ценой? Воспоминания первых дней

Привлекали врага не только Михайловский Златоверхий и София Киевская, но и древний Чернигов — душа Украины.

Одновременно с наступлением на Киев россияне вошли с левого берега Днепра и двинули колоннами на Чернигов.

Окрестные села россияне превратили в руины, замучили в лесах сотни людей, но не смогли преодолеть волю, волю сохранить Чернигов.

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Командование решило взорвать все мосты на подходах к городу. В те дни волонтеры везли в Чернигов самые необходимые припасы. Оттуда планировали забрать до сотни человек.

Я был здесь 46 дней, каждый день. Ребята менялись, каждый день вывозил. Возили все, военных, оружие, гуманитарку. И отсюда и сюда. Все районы — Сосница, Новгород-Сиверский, Мина, все через наше прошло, — говорит житель Черниговщины Геннадий Дмитриев.

Второго апреля наши защитники сжигают 30 единиц российской техники. Захватчики с огромными потерями отступают. Один месяц, одна неделя и один день сопротивления.

Чернигов — разбитый, разрушенный, но живой и украинский.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как освобожденный от оккупантов Чернигов приходит в себя.