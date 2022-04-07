Возрождается из пепла: как освобожденный от рашистов Чернигов приходит в себя

Черниговцы больше месяца жили в осаде, скрывались в подвалах от бомбежек оккупантов, а 70% их города разрушили русские солдаты. Люди постепенно приходят в себя от пережитого, а власти начали восстанавливать объекты критической инфраструктуры.
К городу восстановили автосообщение, однако пока с продуктами в Чернигове тяжело. Людей просят не спешить возвращаться в свои дома, ведь город и близлежащие села могут быть заминированы.
Да и никто не знает коварных планов врага — от Чернигова до границы с Беларусью всего 60 км.
Война не закончилась. Чувствовать себя в безопасности в Чернигове и области, я считаю, еще рано, — говорит председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Война не закончилась. Чувствовать себя в безопасности в Чернигове и области, я считаю, еще рано, — говорит председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Смотри, как после отступления оккупантов живут черниговцы.
Враг перекидает силы для наступательной операции в Донецкой и Луганской областях. Поэтому карта боевых действий в Украине сегодня, 7 апреля, может тебе пригодиться.