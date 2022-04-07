Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 апреля

Еще несколько столетий назад чумаки ездили за солью, теперь современные казаки ВСУ ездят по тем же дорогам за головами оккупантов, которые пришли на нашу землю, вероятно, чтобы отправиться в ад. Цель разная, а правила все же похожи – нужно всегда выбирать правильный и безопасный путь.

Поэтому Генштаб ВСУ предупреждает украинцев о том, где ведутся сейчас бои и где опасные направления по состоянию на 7 апреля.

А министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Карта боевых действий в Украине на 7 апреля

Оперативная обстановка в Украине на 7 апреля 2022 года

Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и разведку, пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в целях прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

Идет подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск вооруженных сил РФ на территорию Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков.

В основном в ночное время, российские оккупанты совершают обстрелы Харькова с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

В районе города Изюм активные действия противник не проводил.

На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг пытается улучшить тактическое положение и сосредотачивается на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное.

Продолжается штурм города Мариуполь, противник активно применяет авиацию.

Противник производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка.

В районах Попасной, Степной, Новотошкивской, Рубежной, Северодонецкой и Сладкой враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле.

В результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка.

Несмотря на напряжение на фронте, наши защитники продолжают уничтожать остатки русского войска. Оккупанты сопротивляются, но потери понесут на Востоке и Юге Украины.

Последние события в нашей стране заставили людей еще больше учить свои права, нашу историю и международное право.

Русские уже нарушили все к одному праву человека и законы ведения войны. Читай, что разрешено и за что наказывают во время и после военных действий.