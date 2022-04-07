Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 квітня

Ще кілька століть тому чумаки їздили по сіль, тепер сучасні козаки ЗСУ їздять тими ж дорогами по голови окупантів, які прийшли на нашу землю, ймовірно, щоб відправитись у пекло. Мета різна, а правила все ж таки схожі — потрібно завжди обирати правильний і безпечний шлях.

Тому Генштаб ЗСУ попереджає українців про те, де точаться зараз бої та небезпечні напрямки станом на 7 квітня.

А міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня

Оперативна обстановка в Україні станом на 7 квітня 2022 року

Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку.

Триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ збройних сил РФ на територію України.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків.

Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли Харкова з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив.

На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог намагається покращити тактичне положення та зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне.

Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію.

Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.

В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

В результаті наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка.

Попри напруження на фронті, наші оборонці продовжують знищувати залишки російського війська. Окупанти пручаються, але втрат зазнають на Сході й Півдні України.

Останні події в нашій країні змусили людей ще більше вивчати свої права, нашу історію та міжнародне право.

Росіяни вже порушили всі до одного права людини та закони ведення війни. Читай, що дозволено і за що карають під час та після воєнних дій.