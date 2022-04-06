Росія порушила всі закони ведення війни. А чи знаєш ти про них? Розбираємо, що дозволено і за що карають

Останні події в нашій країні змусили людей ще більше вивчати свої права, нашу історію та міжнародне право.
Шкода, що це сталося за таких жахливих умов, проте так воно є.
Нелюди, себто росіяни, порушили всі до одного права людини та закони ведення війни.
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Нелюди, себто росіяни, порушили всі до одного права людини та закони ведення війни.
Світ просто жахнувся від їхньої жорстокості, коли побачив фото з Бучі та інших окупованих міст. Не віриться, що таке може відбуватися у 21 столітті в центрі Європи.
Тож давайте глибше та простою мовою розберемося у законах війни, захисті цивільних та чому Росія має бути покарана найжорсткішим трибуналом.
Ці слова викликають дисонанс. Які у війни мають бути звичаї, її як такої не має існувати взагалі.
Проте закони війни — це міжнародне гуманітарне право (МГП). Так склалося історично, що термін “закони війни” люди сприймають простіше.
Тож це МГП регулює поведінку сторін під час збройних конфліктів.
Тож це МГП регулює поведінку сторін під час збройних конфліктів.
Обмежують насильство, забороняючи певні методи й зброю. Метою воєнного конфлікту має бути лише військове ослаблення супротивника.
Міжнародне гуманітарне право стосується винятково збройних конфліктів — як міжнародних, так і внутрішніх. Воно не працює в мирні часи.
Джерело фото: Генштаб ЗСУ
Ще виникає дуже цікаве і філософське питання — якщо існують закони війни, чи сама війна є законною?
Що ж, МГП немає на це відповіді. Воно починає діяти з початком конфлікту і сприймає війну відсторонено від мотивів.
Що ж, МГП немає на це відповіді. Воно починає діяти з початком конфлікту і сприймає війну відсторонено від мотивів.
Проте, ми можемо бачити згадку про це у міжнародному праві (важливо! Не МГП), тут існує поняття “право на війну” або “право проти війни”.
В його основі — заборона застосовувати силу та погрози силою, з окремими винятками. Це закріплено в Статуті ООН.
Але застосування сили допускається як самооборона у випадку збройного нападу.
Але застосування сили допускається як самооборона у випадку збройного нападу.
Закони війни стосуються всіх сторін збройного конфлікту. Навіть якщо хтось із супротивників не визнає стану війни. А це важливо, адже Росія досі називає події в Україні — “спецоперація”.
Для МГП не має значення характер конфлікту, його причини та позиція кожної зі сторін.
Держава, яка обороняється або бореться з бойовиками всередині країни, несе таку ж відповідальність за дотримання гуманітарного права, як і агресор або самі ж бойовики.
Джерело фото Генштаб ЗСУ
Не має значення і те, чи дотримується законів війни супротивник — це не дає права вчиняти так само.
Тож важливо зазначити, що України дотримується норм міжнародного гуманітарного права.
Ми страждаємо, зазнаємо втрат, але ми не втрачаємо людяність — це найголовніше.
Ми страждаємо, зазнаємо втрат, але ми не втрачаємо людяність — це найголовніше.
Ми ніколи не опустимося до рівня рашистів, саме тому ми — європейська демократична країна!
А тепер проаналізуємо і пройдемося по всіх пунктах.
Масові ґвалтування, масові розстріли, створення гуманітарної катастрофи в містах, обстріл пологового будинку та лікарень, застосування забороненої зброї, депортація, катування та вбивство дітей — все це зробили російські військові, тим самим порушили всі закони ведення війни!
Відповідальність за переслідування порушників лежить насамперед на самих державах. Ми вже активно збираємо докази воєнних злочинів те саме й роблять інші країни для міжнародного суду.
Міжнародний кримінальний суд (суд в Гаазі) створений для найтяжчих випадків, коли держава не може або не хоче розслідувати злочини самостійно.
Фото зроблене в Бучі. Джерело УНІАН
Ніхто, незалежно від висоти посади, не має імунітету перед МКС. Статус глави держави, уряду, члена парламенту тощо не є підставою для пом’якшення вироку.
Ніхто, незалежно від висоти посади, не має імунітету перед МКС. Статус глави держави, уряду, члена парламенту тощо не є підставою для пом’якшення вироку.
Ще може створюватися Трибунал — спеціальний суд, нерідко воєнний, який може судити окремих людей.
Росія вже відповідає за свої вчинки. Міжнародні компанії відмовляються з нею співпрацювати, економіка падає, як картковий будиночок. І нарешті ЄС запровадив ембарго на російське вугілля, чекаємо ще на газ та нафту.