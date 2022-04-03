Світ

Виродки, гвалтівники, мародери, вбивці! Реакція світу на звірства росіян у Бучі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Квітня 2022, 22:36
Виродки, гвалтівники, мародери, вбивці! Реакція світу на звірства росіян у Бучі

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