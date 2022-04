Виродки, гвалтівники, мародери, вбивці! Реакція світу на звірства росіян у Бучі

(18+)

Увага! У матеріалі є фото, які можуть шокувати, але ми показуємо усьому світові звірства російських військових над мирними людьми. Їм немає прощення. Усіх має бути покарано.

Світлини та відео з деокупованої Бучі з наслідками звірств російської армії проти мирного населення сколихнули весь світ. Читай, якою була перша міжнародна реакція на військові злочини рашистів на Київщині.

Сьогодні, 3 березня, президент України Володимир Зеленський опублікував свіжі фото зі звільненої Бучі з наслідками рашистської окупації.

Він нагадав, що 3 квітня 14 років тому у Бухаресті пройшов саміт НАТО. Це був шанс запобігти кривавій війні в Україні у 2022 році.

Проте під тиском запрошеного Путіна, а також за підтримки тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель та прем’єр-міністра Франції Ніколя Саркозі, НАТО відхилило заявку України на отримання Плану дій щодо членства.

Зеленський також звернувся до російських матерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив підлі напади російських військових на мирне населення Бучі та Ірпеня.

Жодне спростування або дезінформація Кремля не можуть приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою: Путін у розпачі, його вторгнення зазнає невдачі, а рішучість України ніколи не була такою сильною, — заявив Джонсон.

Посадовець пообіцяв зробити все можливе для зупинення військової машини Путіна та розслідування звірств, скоєних в Україні.

Послиня Британії в Україні Мелінда Сіммонс рішуче прокоментувала факти зґвалтувань українських жінок та дівчат російськими нелюдами на тимчасово окупованих територіях.

— Зґвалтування є зброєю війни. І хоча ми ще не знаємо всіх масштабів застосування цієї зброї в Україні, вже ясно, що вона була частиною арсеналу Росії.

Жінок ґвалтують на очах їхніх дітей, дівчаток — на очах їхніх сімей, як акт їхнього навмисного поневолення. Зґвалтування є воєнним злочином, — написала Сіммонс у Twitter.

