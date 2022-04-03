Виродки, гвалтівники, мародери, вбивці! Реакція світу на звірства росіян у Бучі

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Увага! У матеріалі є фото, які можуть шокувати, але ми показуємо усьому світові звірства російських військових над мирними людьми. Їм немає прощення. Усіх має бути покарано.

Світлини та відео з деокупованої Бучі з наслідками звірств російської армії проти мирного населення сколихнули весь світ. Читай, якою була перша міжнародна реакція на військові злочини рашистів на Київщині.

Вбивці, мародери, кати — реакція Зеленського

Сьогодні, 3 березня, президент України Володимир Зеленський опублікував свіжі фото зі звільненої Бучі з наслідками рашистської окупації.

Він нагадав, що 3 квітня 14 років тому у Бухаресті пройшов саміт НАТО. Це був шанс запобігти кривавій війні в Україні у 2022 році.

Проте під тиском запрошеного Путіна, а також за підтримки тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель та прем’єр-міністра Франції Ніколя Саркозі, НАТО відхилило заявку України на отримання Плану дій щодо членства.

Зеленський також звернувся до російських матерів.

Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати, — написав президент.

Зґвалтування є зброєю війни — осуд Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив підлі напади російських військових на мирне населення Бучі та Ірпеня.

— Підлі напади Росії на мирних жителів в Ірпені та Бучі є ще одним доказом того, що Путін і його армія скоюють військові злочини в Україні.

Жодне спростування або дезінформація Кремля не можуть приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою: Путін у розпачі, його вторгнення зазнає невдачі, а рішучість України ніколи не була такою сильною, — заявив Джонсон.

Посадовець пообіцяв зробити все можливе для зупинення військової машини Путіна та розслідування звірств, скоєних в Україні.

Послиня Британії в Україні Мелінда Сіммонс рішуче прокоментувала факти зґвалтувань українських жінок та дівчат російськими нелюдами на тимчасово окупованих територіях.

— Зґвалтування є зброєю війни. І хоча ми ще не знаємо всіх масштабів застосування цієї зброї в Україні, вже ясно, що вона була частиною арсеналу Росії.

Жінок ґвалтують на очах їхніх дітей, дівчаток — на очах їхніх сімей, як акт їхнього навмисного поневолення. Зґвалтування є воєнним злочином, — написала Сіммонс у Twitter.

Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of ???????? arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Ми продовжуватимемо тиск на Путіна — обіцянка США

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США дуже скоро ухвалять додаткові дії щодо РФ.

— Ми завжди говорили, що продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів та поплічників, які посилюють цю війну вибору проти України, допоки Кремль не припинить ескалацію.

Доти, поки насильство не зменшиться, і доки такі звірства не припиняться, тому я підозрюю, що ви скоро побачите додатковий тиск, — сказав він в ефірі MSNBC.

Такої жорстокості ми не бачили десятиліттями — НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй розмові з CNN назвав загибель мирних жителів у Бучі “неприйнятною”.

Такої жорстокості щодо цивільних ми не бачили в Європі десятиліттями.. це підкреслює важливість того, аби ця війна закінчилася, — вважає він.

Бучанська різанина — шок Євросоюзу

Президент Євросоюзу Шарль Мішель назвав страхітливі кадри з Київської області Бучанською різаниною.

— Шокований приголомшливими зображеннями звірств російської армії у звільненій Київській області. ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для переслідування (Росії — ред.) в міжнародних судах.

Подальші санкції та підтримка ЄС на шляху, — написав Мішель у Twitter.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала негайно почати незалежне розслідування військових злочинів РФ.

Приголомшена повідомленнями про невимовні жахи в районах, з яких Росія виходить. Терміново необхідне незалежне розслідування. Винні у військових злочинах будуть притягнуті до відповідальності, — зазначила вона.

Ми посилимо санкції проти Росії — відповідь Німеччини

Міністерка іноземних справ Німеччини Анналена Бербок рішуче засудила нелюдські вчинки рашистів на території України.

Фото з Бучі нестерпні. Безмежне насильство Путіна знищує невинні сім’ї й не має меж. Винні у цих військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії й ще більше підтримуватимемо Україну в її захисті.

Про це написала вона у Twitter.

Нестерпні зображення — шок Франції

Зображення, які доходять до нас із Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття жертвам, моя солідарність українцям. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини.

Про це написав президент Франції Еммануель Макрон у своєму Twitter.

Систематичне вбивство мирного населення — засудження Чехією

Міністерство закордонних справ Чехії підкреслило, що росіяни систематично нищать мирне населення України, за що кожен винний має бути притягнутий до відповідальності.

— Систематичне вбивство мирного населення, вчинене російською армією, що втікає, є ще одним огидним військовим злочином, скоєним режимом Путіна.

Чехія разом із союзниками прагнутиме до справедливості, оскільки винні повинні бути притягнуті до відповідальності, — пишуть у Twitter Чеського МЗС.

Шокуючі й нестерпно сумні вбивства — заява Нідерландів

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра виступив за притягнення до відповідальності російських загарбників, винних у скоєнні злочинів проти людства у Бучі та інших містах України.

Вбивства невинних українських цивільних у Бучі шокуючі й нестерпно сумні. Винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності, — зазначив Хукстра.

Нідерланди всіляко сприятимуть збору доказів, а також розслідуванню звірств РФ.

Після звільнення Київщини відкривається правда про поведінку російських нелюдів. Дивися наслідки жорсткої окупації міст Ірпінь, Буча, Гостомель, Мотижин.