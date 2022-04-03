Знекровлена, проте звільнена! Як живе деокупована Буча сьогодні

Збройні сили України звільнили від російської окупації місто Буча. А в Міністерстві оборони повідомили, що агресорів вигнали з усієї Київської області. У деокуповані населені пункти вже надіслали гуманітарну допомогу.

Наразі там ввели комендантську годину аж до 5 квітня, щоб розмінувати територію та знайти поодиноких російських військових.

Керівники області закликають людей не поспішати повертатися у звільнені населені пункти: чимало з них наполовину зруйновані, без світла, тепла, води. Тому потрібен час для відновлення інфраструктури.

Дивися, яка ситуація зараз у звільненій Бучі.

Звірства російської орди просто вражають. Вчора мешканці Енергодару на Запоріжжі зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Розігнати його окупанти вирішили мінометним вогнем. Дивися, що відомо про вибухи на мітингу в Енергодарі.