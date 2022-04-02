Український характер все одно не підкорити! Головні тези з нового звернення Зеленського сьогодні

Звернення президента України Володимира Зеленського 2 квітня за підсумками 38-го дня війни України з Росією.
Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить.
Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить.
– Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.
А коли люди протестують – і що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас. Знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога, — сказав президент.
Дивись онлайн повне звернення Зеленського ввечері 2 квітня 2022 року.
А поки пропонуємо подивитися втрати Росії у війні, яку вона розв’язала проти України.