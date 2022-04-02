Український характер все одно не підкорити! Головні тези з нового звернення Зеленського сьогодні

Звернення президента України Володимира Зеленського 2 квітня за підсумками 38-го дня війни України з Росією.

Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить.

– Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.

А коли люди протестують – і що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас. Знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога, — сказав президент.

Головне зі звернення Зеленського сьогодні, 2 квітня:

Наші захисники й захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані.

Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході.

Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала неоціненний час.

Україна так і не отримала, поки що, достатньо сучасних західних протиракетних систем, літаків, того що могли надати партнери. Могли – і ще можуть.

Уся Європа намагається зупинити війну. Повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі?

Політики йдуть — а правда залишається.

Вдячний президенту Колумбії за підтримку і солідарність з Україною. Розширюється перелік країн, які чесно кажуть, що свобода має значення, а війна – має зупинитись.

Відбулись переговори із премʼєр-міністром Британії Джонсоном. Домовились про нову оборонну підтримку для України, про посилення санкцій проти Росії.

Економічний фронт – це ще один напрямок нашої боротьби за Україну, людей. Обговорили з економічним блоком Кабінету міністрів та Офісу президента ситуацію з посівною, в енергетиці, основних галузях, із забезпеченням українців продуктами харчування, паливом.

Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них 9 посмертно.

Дивись онлайн повне звернення Зеленського ввечері 2 квітня 2022 року.

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