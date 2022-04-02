Ще один удар під дих Росії! Дипломатичний фронт і його нові перемоги

Поки наші військові мужньо і сильно дають відсіч російським окупантам, дипломатія не стоїть осторонь і також закидає Росії чергові удари під дих.

А українці та цивілізований світ зі свого боку також роблять все, щоб ця війна закінчилася для агресора жорстким нокаутом.

Розповідаємо про нові перемоги дипломатичного фронту України.

Підтримка світу

Штати виділять Україні $300 млн безпекової допомоги. Йдеться про початок фінансування програми Пентагону Ініціатива безпекової допомоги України (USAI) з метою посилення захисних спроможностей України.

(USAI) з метою посилення захисних спроможностей України. Сьогодні під час зустрічі у Варшаві міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Японії Йошімаса Хаяші синхронізували кроки задля посилення санкційного тиску на Росію.

Депутінізація світу

Литва першою з-поміж членів Європейського Союзу заявила про повну відмову від імпорту російського газу.

Ізоляція РФ

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс розповів про блокування чергового літака, пв’язаного з російськими олігархами.

Поліція Італії конфіскувала у порту провінції Лігурія яхту вартістю три мільйони євро, що належить російському громадянину, який знаходиться під санкціями.

Всі рейси авіакомпанії Wizz Air з та до Росії скасують до 30 жовтня

Гуманітарна допомога

Посольство України у Великій Британії закупило 30 броньованих карет швидкої допомоги на кошти, зібрані через платформу withukraine.org.

закупило 30 броньованих карет швидкої допомоги на кошти, зібрані через платформу withukraine.org. Німеччина вирішила надати 49 мільйонів євро для будівництва будівель для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

вирішила надати 49 мільйонів євро для будівництва будівель для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Уряд Японії на прохання Верховного комісара ООН у справах біженців ухвалив рішення про передачу 5000 ковдр, 4500 кариматів та 8500 матраців для потреб українців, які були вимушені залишити домівки через агресію Росії.

До речі, раніше ми публікували інтерв’ю Давида Арахамії про перемовини, роль Абрамовича та нейтральний статус.