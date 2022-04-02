Ще один удар під дих Росії! Дипломатичний фронт і його нові перемоги

Поки наші військові мужньо і сильно дають відсіч російським окупантам, дипломатія не стоїть осторонь і також закидає Росії чергові удари під дих.
А українці та цивілізований світ зі свого боку також роблять все, щоб ця війна закінчилася для агресора жорстким нокаутом.
Розповідаємо про нові перемоги дипломатичного фронту України.
Литва першою з-поміж членів Європейського Союзу заявила про повну відмову від імпорту російського газу.
Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс розповів про блокування чергового літака, пв’язаного з російськими олігархами.
Поліція Італії конфіскувала у порту провінції Лігурія яхту вартістю три мільйони євро, що належить російському громадянину, який знаходиться під санкціями.
Поліція Італії конфіскувала у порту провінції Лігурія яхту вартістю три мільйони євро, що належить російському громадянину, який знаходиться під санкціями.
Всі рейси авіакомпанії Wizz Air з та до Росії скасують до 30 жовтня
До речі, раніше ми публікували інтерв’ю Давида Арахамії про перемовини, роль Абрамовича та нейтральний статус.