Можновладець з анахронічними претензіями — Папа Римський розкритикував Путіна

Зі сходу, де з’являються перші промені світла, тепер на світ спустилася холодна пітьма війни.

Такими словами сьогодні, 2 квітня, під час своєї промови на Мальті, Папа Римський недвозначно зачепив тему війни в Україні. Він засудив жорстокий злочин Путіна проти людства, хоч і не назвав його на ім’я. Про це повідомляє Vatikan News.

— Ми думали, що вторгнення в інші країни, жорстокі вуличні бої та ядерні погрози є темними спогадами далекого минулого. Але холодний вітер війни, що приносить тільки смерть, руйнування та ненависть, з великою силою ввірвався у життя багатьох людей і в дні всіх людей.

І в той час, як якийсь можновладець, замкнений, на жаль, в анахронічних претензіях націоналістичних інтересів, провокує та розпалює конфлікти, звичайні люди відчувають потребу будувати майбутнє, яке або буде спільним, або його не буде, — сказав Папа Франциск.

Наступник святого Петра закликав світ повернутися до міжнародних мирних конференцій, адже величезні кошти, які йдуть на озброєння, мають йти на розвиток суспільства, медицину та харчування.

Уже десяток парафій Української православної церкви Московського патріархату заявили про перехід до Православної церкви України. І цей процес лише починає набирати обертів.

Дивися, що чекає на Українську православну церкву Московського патріархату.