Правитель с анахроническими претензиями — Папа Римский раскритиковал Путина

С востока, где появляются первые лучи света, теперь на мир опустилась холодная тьма войны.

Такими словами сегодня, 2 апреля, во время своей речи на Мальте, Папа Римский недвусмысленно затронул тему войны в Украине. Он осудил жестокое преступление Путина против человечества, хотя и не назвал его по имени. Об этом сообщает Vatikan News.

— Мы думали, что вторжение в другие страны, жестокие уличные бои и ядерные угрозы — темные воспоминания далекого прошлого. Но холодный ветер войны, приносящий только смерть, разрушение и ненависть, с большой силой ворвался в жизнь многих людей и во дни всех людей.

И в то время, как какой-то правитель, замкнутый, к сожалению, в анахронических претензиях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликты, обычные люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет, — сказал Папа Франциск.

Преемник святого Петра призвал мир вернуться к международным мирным конференциям, ведь огромные средства, идущие на вооружение, должны идти на развитие общества, медицину и питание.

Уже десяток приходов Украинской православной церкви Московского патриархата заявили о переходе в Православную церковь Украины. И этот процесс только начинает набирать обороты.

Смотри, что ждет Украинскую православную церковь Московского патриархата.