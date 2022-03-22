Вражеский шпион? Какая судьба ждет Украинскую православную церковь Московского патриархата

Уже десяток приходов Украинской православной церкви Московского патриархата заявили о переходе в Православную церковь Украины. И этот процесс только начинает набирать обороты.

Священники УПЦ МП требуют от руководства церкви разорвать связь с русской православной церковью.

Уже 15 епископов официально отказались упоминать во время службы патриарха Кирилла, благословившего войну в Украине.

Богословы уверены, что будущего у московской церкви в Украине уже нет.

Однако наместник Святогорской лавры даже после обстрелов со стороны российских оккупантов все равно убеждает людей молиться о патриархе Кирилле, который считает нормальным бомбить мирное население.

В УПЦ МП около 12 тысяч приходов, но еще в 2018 году многие из них перешли в Православную церковь Украины, которая получила автокефалию от Вселенского Патриарха.

Однако украинский филиал РПЦ упорно не замечал войны на Донбассе вплоть до 24 февраля, когда бомбить начали даже Киев. Предстоятель УПЦ МП Онуфрий уже без колебаний осудил Россию.

Напомним, ранее известный украинский писатель Сергей Жадан рассказал, как помогает харьковской терробороне в тылу.