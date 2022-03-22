Под взрывы и в единстве! Как группа Жадан и собаки держит фронт в бомбоубежище Харькова

Позади уже четыре недели войны против России, некоторые города страдают от постоянных обстрелов и бомбардировок, а люди вынуждены жить в бомбоубежищах.

Однако украинский народ и наш дух могут победить самые большие испытания и превратить их во время единства.

Таким местом стало одно из харьковских бомбоубежищ, в котором теперь дают концерты.

Не просто бункер

Сергей Жадан, вместе с группой устроили концерт в бомбоубежище в Харькове, чтобы поддержать людей и собрать деньги. Певец поделился, что за четыре недели войны приобрело новый вес человеческое тепло и общение.

Для нас это тоже имеет определенную терапию, когда ты собираешься с людьми, с которым являешся единомышленником, то не так страшно. Хотя и здесь уже никто не боится.

Устраивать концерт для поддержки горожан и обороны на стадионе сейчас небезопасно, туда уже прилетали ракеты.

Поэтому Жадан помогает в тылу. Концерты дают в бункерах, а благодаря записанным видео собирают деньги на нужды местной терробороны.

Василий Рябко, говорит, что ребятам, которые нас защищают, многого не хватает: бронежилетов, снаряжения и тому подобное. Поэтому они и собирают деньги.

Мы соскучились по музыке, но главное, что нам нужны ресурсы.

В этом бомбоубежище нет ни поэтов на музыкантов – только волонтеры.

Говорят, что страха в харьковском подвале нет — только желания помогать и бороться.

Но является ли бомбоубежище лучшим местом для того, чтобы переждать бомбардировку? О том, где лучше скрываться от обстрелов, мы рассказали раньше.