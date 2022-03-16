Здоровье и красота

Паркинг, подвал, погреб, бомбоубежище: какое из укрытий выбрать и где прятаться безопаснее

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 16 марта 2022, 18:00
Паркінг, льох, підвал, бомбосховище яке з укриттів обрати та де ховатися безпечніше
Фото: Unsplash

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