Паркинг, подвал, погреб, бомбоубежище: какое из укрытий выбрать и где прятаться безопаснее

21 день войны России против Украины. Народ вынужден прятаться по убежищам.Какие из них действительно спасут жизнь, а какие использовать опасно?
Если подвал вашего многоквартирного дома не соответствует хотя бы одному из этих критериев, его нельзя использовать.
Важно: в подвальном помещении должно быть несколько выходов, это поможет спастись от завалов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вещаем в реж.военного времени! (@bezdomnie.ua)
Публикация от Вещаем в реж.военного времени! (@bezdomnie.ua)
Единственными укрытиями, которые спасут вас от авиабомбардировок и ракетных обстрелов, являются метро и старые советские бомбоубежища.
Они размещались в каждом районе каждого областного центра.
Важно: не путайте настоящие бомбоубежища с подвалами, на которых написано «УБЕЖИЩЕ». Это может стоить вам жизни.В метро и бомбоубежищах есть:
Сельские погреба и паркинги в высотных домах не являются безопасными укрытиями.
Там отсутствуют дополнительные выходы, не проведены дополнительные источники кислорода и воды (не зависящие от электричества). В таких убежищах велика угроза завала.
Следуйте этим советам, чтобы сохранить свою жизнь и близких. Главное не паниковать и верить, что мы скоро победим. Читай наш материал когда закончится война