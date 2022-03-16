Паркинг, подвал, погреб, бомбоубежище: какое из укрытий выбрать и где прятаться безопаснее

21 день войны России против Украины. Народ вынужден прятаться по убежищам.

Какие из них действительно спасут жизнь, а какие использовать опасно?

Подвал дома

Если подвал вашего многоквартирного дома не соответствует хотя бы одному из этих критериев, его нельзя использовать.

Подвальное помещение оборудовано для укрытия и является бомбоубежищем

В нем есть доступ к воде и воздуху

Имеет больше одного выхода

Важно: в подвальном помещении должно быть несколько выходов, это поможет спастись от завалов.

Бомбоубежища и метро

Единственными укрытиями, которые спасут вас от авиабомбардировок и ракетных обстрелов, являются метро и старые советские бомбоубежища.

Они размещались в каждом районе каждого областного центра.

Важно: не путайте настоящие бомбоубежища с подвалами, на которых написано «УБЕЖИЩЕ». Это может стоить вам жизни.

В метро и бомбоубежищах есть:

Минимум два выхода в противоположных сторонах

Доступ к воде и воздуху

Паркинги, подвалы, погреба

Сельские погреба и паркинги в высотных домах не являются безопасными укрытиями.

Там отсутствуют дополнительные выходы, не проведены дополнительные источники кислорода и воды (не зависящие от электричества). В таких убежищах велика угроза завала.

Как обезопасить свой погреб

Сделать второй выход в противоположную сторону от уже имеющегося

Второй выход нужно прорыть изнутри погреба, вынося землю через основной вход и высыпая ее в погреб

Укрепите выходы досками так, чтобы предотвратить завал

В подвал обязательно возьмите с собой лопаты (ручки отпилите им сразу), чтобы можно было откапываться в случае завала

Сделайте отверстия для воздуха (используйте трубы, шланги)

Сделайте запас еды и воды

Уберите колющие и режущие предметы

Следуйте этим советам, чтобы сохранить свою жизнь и близких. Главное не паниковать и верить, что мы скоро победим. Читай наш материал когда закончится война