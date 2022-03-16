Через десять дней наступит точка невозврата — когда закончится война в Украине: прогнозы и мнения

Сложно поверить в то, что в центре Европы в 2022 году происходят события, аналогичные по жестокости Второй мировой войне. Однако, как отмечают эксперты, сейчас счет идет не на годы, а на недели, а может быть, и дни.
Самая главная ошибка Путина состоит в том, что у него нет плана Б, а его первый план — взять Украину блицкригом — с треском провалился. Этого не может отрицать даже Кремль.
Читай прогнозы об окончании войны в Украине руководителя журналистской расследовательской организации Bellingcat Христо Грозева, бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
Фото: Unsplash
Грозев и Ходжес отмечают, что Москва была совершенно не готова к провалу блицкрига. У россиян не хватает военных, времени, еды, горючего и боеприпасов.
— Россия провалила план А, предполагавший военные действия максимум на десять дней. А нового плана нет, на что указывает отсутствие: второго эшелона войск, который смог бы восполнить потери и продолжить войну теми же темпами; поставок пищи, воды и бензина для военных, которые находятся на территории Украины.
Об этом рассказал Грозев YouTube-каналу Навальный Live.
Ходжес в эфире телеканала MSNBC заявил, что если Запад продолжит и даже усилит поддержку Украины, уже через десять дней россияне не смогут вести активные боевые действия.
По мнению генерала в отставке, сейчас Россия хочет истощить украинский народ бомбардировками городов, расстрелами мирных жителей. Однако это указывает на бессилие самих россиян.
При условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и усилим наши поставки украинских сил… за десять дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне, — заявил Ходжес.
При условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и усилим наши поставки украинских сил… за десять дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне, — заявил Ходжес.
Фото: Министерство обороны Украины / Facebook
Грозев предполагает, что в России начался раскол элит из-за отсутствия нового плана действий в войне в Украине.
Важно понимать, что происходит внутри элиты Кремля, спецслужб, которые сейчас приняли и поняли, это доказано, что план А провалился. Есть режим ожидания, — рассказывает журналист-расследователь.
Важно понимать, что происходит внутри элиты Кремля, спецслужб, которые сейчас приняли и поняли, это доказано, что план А провалился. Есть режим ожидания, — рассказывает журналист-расследователь.
На сегодняшний день известно, что в России действительно арестовали руководителя пятой службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседина, который был ответственным за внешнюю разведку, в частности в Украине.
Источники Грозева подтверждают, что ГРУ пытается свалить свои неудачи на ФСБ, что привело к внутриведомственным репрессиям.
Я не вижу ситуацию в Кремле, которая говорит о том, что через неделю-две продолжится война. Будет сдвиг, вопрос — какой, — прогнозирует расследователь.
Я не вижу ситуацию в Кремле, которая говорит о том, что через неделю-две продолжится война. Будет сдвиг, вопрос — какой, — прогнозирует расследователь.
Как отмечает Грозев, российские военные, даже те, кто хочет, не могут быстро отступить по двум причинам. Во-первых, их пугают кадыровцы, получившие приказ стрелять в своих дезертиров.
А во-вторых, ВСУ, готовые к атаке.
Журналист видит два возможных пути развития событий в Украине.
Первый. РФ договорится с Украиной на гораздо более компромиссных условиях, чем были заявлены сначала.
Я считал, что это невероятно, но последние сигналы от Эрдогана и Зеленского о том, что вдруг появились возможности договоренности, указывают на то, что Путин понимает безысходность ситуации.
Я считал, что это невероятно, но последние сигналы от Эрдогана и Зеленского о том, что вдруг появились возможности договоренности, указывают на то, что Путин понимает безысходность ситуации.
Второй. Путин может нанести страшный удар по гражданским неконвенционным оружием, чтобы заставить Украину пойти на компромисс и показать россиянам хоть какой-то результат.
Путину выгодно закончить войну как можно скорее. Поэтому можно ожидать разрешения конфликта в ближайшие дни.
Фото: Алексей Арестович / Facebook
Алексей Арестович имеет свое видение развития событий.
По его прогнозам, Украина и Россия достигнут соглашения не позднее начала мая по наиболее пессимистическому варианту.
Мирное соглашение с выводом войск можно достичь в течение одной-двух недель.
Другой вариант — Россия бросит сирийцев “на второй раунд” и после того, как ВСУ их перемелят до конца апреля, Путин пойдет на уступки.
Если они совсем сошли с ума, то они бросят (в Украину — ред.) срочников, которых начнут созывать с 1 апреля. И до конца апреля — начала мая их тоже полуобученных могут попытаться бросить, если что-нибудь пойдет не так, как им покажется.
Если они совсем сошли с ума, то они бросят (в Украину — ред.) срочников, которых начнут созывать с 1 апреля. И до конца апреля — начала мая их тоже полуобученных могут попытаться бросить, если что-нибудь пойдет не так, как им покажется.
Весь цивилизованный мир понимает, что эту войну нужно прекратить. Некоторые страны готовы взять на себя важную роль посредника в переговорах, чтобы остановить гибель невинных людей. Читай, какие страны готовы быть посредниками в переговорах между Украиной и Россией.