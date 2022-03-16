За десять днів настане точка неповернення — коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки

Складно повірити в те, що в центрі Європи у 2022 році відбуваються події, аналогічні за жорстокістю Другій світовій війні. Проте, як зазначають експерти, зараз рахунок йде не на роки, а на тижні, а може, й дні.

Найголовніша помилка Путіна полягає в тому, що він не має плану Б, а його перший план — взяти Україну бліцкригом — з тріском провалився. Цього не може заперечувати навіть Кремль.

Читай прогнози щодо закінчення війни в Україні керівника журналістської розслідувальної організації Bellingcat Христо Грозєва, колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса та радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

Чому Росія вже найближчим часом не зможе продовжувати активні бойові дії

Грозєв та Ходжес зазначають, що Москва була абсолютно не готова до провалу бліцкригу. У росіян не вистачає військових, часу, їжі, пального та боєприпасів.

— Росія провалила план А, який передбачав військові дії максимум на десять днів. А нового плану немає, на що вказують відсутність: другого ешелону військ, який зміг би заповнити втрати й продовжити війну тими ж темпами; постачання їжі, води та бензину для тих військових, які перебувають на території України.

Про це розповів Грозєв YouTube-каналу Навальний Live.

Ходжес в ефірі телеканалу MSNBC заявив, що якщо Захід продовжить і навіть посилить підтримку України, то вже через десять днів росіяни не зможуть вести активні бойові дії.

На думку генерала у відставці, зараз Росія хоче виснажити український народ бомбардуваннями міст, розстрілами мирних жителів тощо. Проте це вказує на безсилість самих росіян.

За умови, що ми, Захід, не лише продовжимо, а й посилимо наше постачання українських сил… то за десять днів росіяни пройдуть точку неповернення, коли вони більше не зможуть вести активних бойових дій у цій війні, — заявив Ходжес.

Що відбувається в Кремлі

Грозєв припускає, що в Росії почався розкол еліт через відсутність нового плану дій щодо війни в Україні.

Важливо розуміти, що відбувається всередині еліти Кремля, спецслужб, які зараз прийняли та зрозуміли, це доведено, що план А провалився. Є режим очікування, — розповідає журналіст-розслідувач.

Наразі відомо, що в Росії справді заарештували керівника п’ятої служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бєсєдіна, який був відповідальним за зовнішню розвідку, зокрема в Україні.

Джерела Грозєва підтверджують, що ГРУ намагається звалити свої невдачі на ФСБ, що призвело до внутрішньовідомчих репресій.

Я не бачу ситуацію в Кремлі, яка говорить про те, що через тиждень-два продовжиться війна. Буде зрушення, питання — яке, — прогнозує розслідувач.

Можливі сценарії розвитку подій

Як зазначає Грозєв, російські військові, навіть ті, які хочуть, не можуть швидко відступити через дві причини. По-перше, їх лякають кадировці, які отримали наказ стріляти у своїх дезертирів.

А по-друге, ЗСУ, які готові до атаки.

Журналіст бачить два можливі шляхи розвитку подій в Україні.

Перший. РФ домовиться з Україною на набагато компромісніших умовах, ніж були заявлені спочатку.

Я вважав, що це неймовірно, але останні сигнали від Ердогана та Зеленського про те, що раптом з’явилися можливості щодо домовленості, вказують на те, що Путін розуміє безвихідь ситуації.

Другий. Путін може завдати страшного удару по цивільних неконвенційною зброєю, щоб примусити Україну піти на компроміс і показати росіянам хоч якийсь результат.

Путіну вигідно закінчити війну якнайшвидше. Тому можна очікувати вирішення конфлікту найближчими днями.

Олексій Арестович має своє бачення розвитку подій.

За його прогнозами, Україна та Росія досягнуть угоди не пізніше початку травня за найбільш песимістичним варіантом.

Мирної угоди з виведенням військ можна досягнути протягом одного-двох тижнів.

Інший варіант — Росія кине сирійців “на другий раунд” і після того, як ЗСУ їх перемелють до кінця квітня, Путін піде на поступки.

Якщо вони зовсім збожеволіли, то вони кинуть (в Україну — ред.) строковиків, яких почнуть скликати з 1 квітня. І до кінця квітня — початку травня їх теж напівнавчених можуть спробувати кинути, якщо щось піде не так, як їм здасться.

Весь цивілізований світ розуміє, що цю війну треба припинити. Деякі країни готові взяти на себе важливу роль посередника на перемовинах, щоб зупинити загибель невинних людей. Читай, які країни готові бути посередниками у перемовинах між Україною та Росією.