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Опалювальний сезон у Львові 2026-2027: коли почнуть подавати тепло в оселі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 15:00 3 хв.
Опалювальний сезон у Львові 2026-2027: коли ввімкнуть опалення
Фото Pexels

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