Опалювальний сезон у Львові 2026-2027: коли почнуть подавати тепло в оселі

З приходом осінньої прохолоди містяни все частіше заглядають на термометри та замислюються, коли включать опалення у Львові. Старт подачі теплоносія завжди прив’язаний до примх погоди та офіційних розпоряджень місцевої влади, тому фіксованої дати в календарі не існує.

Розповідаємо, коли у Львові розпочнеться опалювальний сезон 2026 – 2027, як область готується до зими та за яких умов батареї стануть гарячими.

Коли у Львові розпочнеться опалювальний сезон 2026-2027

Зазвичай те, коли вмикають опалення Львові, визначається простим і давно відомим правилом. Батареї стають гарячими лише тоді, коли середньодобова температура повітря тримається на позначці +8 градусів або опускається нижче протягом трьох діб поспіль.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький уже підписав офіційне розпорядження. Згідно з цим документом, громади області самостійно вирішуватимуть, коли у місті розпочнеться опалювальний сезон, спираючись виключно на реальні погодні умови. Щоб усе минуло без збоїв, в області запустили спеціальний оперативний штаб.

— Наше завдання — забезпечити готовність систем теплопостачання до роботи та своєчасний початок опалювального сезону. Важливо, щоб заклади соціальної сфери могли отримати тепло раніше, якщо цього потребуватимуть умови, — зазначив очільник Львівскої ОВА.

Коли в Львові буде тепло в будинках

Процес подачі тепла ніколи не відбувається за одну хвилину. Лікарні, школи, дитсадки та інші заклади соціальної сфери можуть не чекати сильних морозів. Аби там потеплішало, керівникам установ достатньо подати письмову заявку.

За словами очільника області, ключове завдання зараз — підготувати всі системи, щоб інфраструктура могла зігрітися за першої ж потреби.

Що ж до звичайних багатоповерхівок, то їх підключатимуть поступово. Тож коли ввімкнуть тепло у Львові в разі перебоїв з електроенергією чи інших непередбачуваних ситуацій? Місто вже підготувало план Б.

Як розповів мер Андрій Садовий, Львів активно запасається альтернативними джерелами енергії. В одній із лікарень, наприклад, вже змонтували потужні твердопаливні котли, які здатні повністю перекрити потреби закладу. Один із них вже працює просто зараз і гріє воду для пацієнтів.

Підготовчі технічні роботи в місті вже фактично на фінішній прямій. Комунальники перебувають на низькому старті, тому львів’янам залишається лише стежити за прогнозами синоптиків і чекати на зелене світло від місцевої влади.

А які діють тарифи з 1 серпня 2026 на газ, світло та воду — читай у нашому іншому матеріалі.

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