Отопительный сезон во Львове 2026-2027: когда начнут подавать тепло в доме

С приходом осенней прохлады горожане все чаще заглядывают на термометры и задумываются, когда включат отопление во Львове. Начало подачи теплоносителя всегда привязано к капризам погоды и официальным распоряжениям местных властей, поэтому фиксированной даты в календаре не существует.

Рассказываем, когда во Львове начнется отопительный сезон 2026–2027, как область готовится к зиме и при каких условиях батареи станут горячими.

Когда во Львове начнется отопительный сезон 2026–2027

Обычно то, когда включают отопление во Львове, определяется простым и давно известным правилом. Батареи становятся горячими только тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов или опускается ниже в течение трех суток подряд.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий уже подписал официальное распоряжение. Согласно этому документу, громады области будут самостоятельно решать, когда в городе начнется отопительный сезон, опираясь исключительно на реальные погодные условия. Чтобы все прошло без сбоев, в области создали специальный оперативный штаб.

— Наша задача — обеспечить готовность систем теплоснабжения к работе и своевременное начало отопительного сезона. Важно, чтобы учреждения социальной сферы могли получить тепло раньше, если этого потребуют условия, — отметил глава Львовской ОВА.

Когда во Львове будет тепло в домах

Процесс подачи тепла никогда не происходит за одну минуту. Больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы могут не ждать сильных морозов. Чтобы там стало теплее, руководителям учреждений достаточно подать письменную заявку.

По словам главы области, ключевая задача сейчас — подготовить все системы, чтобы инфраструктура могла обеспечить тепло при первой же необходимости.

Что касается обычных многоэтажек, то их будут подключать постепенно. Так когда включат отопление во Львове в случае перебоев с электроэнергией или других непредвиденных ситуаций? Город уже подготовил план Б.

Как рассказал мэр Андрей Садовый, Львов активно запасается альтернативными источниками энергии. В одной из больниц, например, уже смонтировали мощные твердотопливные котлы, которые способны полностью покрыть потребности учреждения. Один из них уже работает прямо сейчас и греет воду для пациентов.

Подготовительные технические работы в городе уже фактически на финишной прямой. Коммунальщики находятся на низком старте, поэтому львовянам остается только следить за прогнозами синоптиков и ждать зеленого света от местных властей.

А какие действуют тарифы с 1 августа 2026 года на газ, свет и воду — читай в нашем другом материале.

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