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Отопительный сезон во Львове 2026-2027: когда начнут подавать тепло в доме

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 октября 2026, 15:00 3 мин.
Отопительный сезон во Львове 2026-2027: когда включат отопление
Фото Pexels

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