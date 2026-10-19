Украшения на Хэллоуин своими руками: идеи из подручных материалов

Традиция отмечать Хэллоуин зародилась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается праздник в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых. В Украине он не столь масштабный как в Западной Европе или в США. Но для тех, кто отмечает этот день, это прекрасный повод поднять настроение, создав дома тематическую атмосферу.

Читай, как сделать гирлянды, изделия из бумаги, пластилина и подручных материалов на Хэллоуин своими руками — в материале.

Чтобы создать устрашающую и таинственную атмосферу вечера, следует правильно подобрать декор на Хэллоуин. Мы подбросим тебе несколько идей, а ты воплощай их в реальность.

Украшения на Хэллоуин своими руками

Жуткие глаза из каштанов

Раскрась каштаны белой акриловой краской. После полного высыхания нанеси яркие точки по центру также краской или акриловыми маркерами. После полного высыхания дорисуй черный зрачок и другие детали глаза. В зеленую кожуру от каштана нанеси достаточно клея и вставь туда раскрашенный каштан — вот и твой жуткий глаз на Хэллоуин.

Паутина для декора на Хэллоуин

К интересным идеям декора на Хэллоуин, бесспорно, входит паутина. Ею можно декорировать стены, углы и даже столы. Паутину просто сделать самому. Дополнить аксессуар можно декоративными паучками.

Изделия на Хэллоуин из подручных материалов

Венок на Хэллоуин: видео

Еще одним аксессуаром на Хэллоуин станет венок. Есть множество вариантов создания праздничных венков, выполненных из поролона, разноцветной бумаги, перьев, паутины и веток. Главное, чтобы украшение было сделано в традиционных для праздника оттенках: в оранжевых, красных или черных.

Призрак на Хэллоуин

Хочешь испугать и повеселить гостей? Тогда добавь в интерьер призрака. Причем, сделать его достаточно просто, а в компании друзей, детей или близких этот процесс станет еще веселее. Ты можешь сделать привидение с помощью салфеток, марли и шарика, вырезать из бумаги или картона. Очень атмосферно смотрится гирлянда из привидений.

А еще можно сделать привидения из банок.

Покрась одну или две большие жестянки в белый цвет.

После высыхания нарисуй на них лицо привидений — повеселись и сделай несколько смешных выражений лица.

Отрежь несколько белых лент разной длины и приклей их к внутренней части банки. Не беспокойся об идеальности, рваные линии только придадут эффект.

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Простой декор на Хэллоуин

Возьми простую банку, замотай ее в бинт, а затем прикрепи глаза или рот.

Вырежь из бумаги и картона несколько прикольных монстров и оригинальных привидений и сделай из них гирлянду.

Изделия из бумаги на Хэллоуин

Создай декор в виде угощений на Хэллоуин. Сделай смешные или страшные мандаринки, привидений из конфет, пальчики из печенья, бургеры в образе мумий и т.д.

Летучие мыши из яичных лотков

Бумажный лоток из-под яиц также прекрасно подходит для изделий на Хэллоуин. Из него получаются привлекательные летучие мыши, которых можно развесить по квартире.

Разрежь пустую коробку для яиц на четыре части, чтобы каждая часть состояла из трех частей. Покрась его в черный цвет нетоксичной краской. Из картона вырежь два глаза и приклей. Таких летучих мышей можно повесить на потолок, люстру или дверной проем.

Изделия на Хэллоуин из пластилина

А вот милая тыква из пластилина.

Джек-фонарь с тыквы

Главным символом праздника является тыква, вернее вырезанный из нее светильник Джека. В это праздник его миссия — отпугнуть злых духов.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: видео

Тыква на Хэллоуин, это то же, что елка на Новый год — незаменимый атрибут этого праздника.

Идей много, стоит попробовать — и праздничный антураж будет готов.

Ранее мы рассказывали о том, что говорят на Хэллоуин в разных странах мира, и почему это не только “конфеты или смерть”.

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