Україна

Ми можемо пишатися нашими ЗСУ: Олексій Арестович про військову майстерність нашої армії

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Березня 2022, 15:45

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