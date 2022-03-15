Ми можемо пишатися нашими ЗСУ: Олексій Арестович про військову майстерність нашої армії

Не про такі ювілеї ми мріяли, але вже триває 20-та доба війни. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович провів брифінг про ситуацію на території України станом на 15 березня. Найбільше тішить стабільність у керівництві.
Воєнно-політичне керівництво України, керівництво сил оборони, президент, Уряд контролюють ситуацію.
Воєнно-політичне керівництво України, керівництво сил оборони, президент, Уряд контролюють ситуацію.
Нагадаємо, набратись бойового духу і поліпшити собі настрій для продовження боротьби можна, переглянувши втрати ворога в Україні.