Ми можемо пишатися нашими ЗСУ: Олексій Арестович про військову майстерність нашої армії

Не про такі ювілеї ми мріяли, але вже триває 20-та доба війни. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович провів брифінг про ситуацію на території України станом на 15 березня. Найбільше тішить стабільність у керівництві.

Воєнно-політичне керівництво України, керівництво сил оборони, президент, Уряд контролюють ситуацію.

Вікна зібрали нижче основні тези та втішні новини для українців:

Ворог змістив основні сили на зону ООС та міста Маріуполь і Миколаїв. У Києві, Сумах, Чернігові та Харкові противник став в оборону і веде місцеві дії тактичного значення, які не впливають на рівень загрози.

Уже десь третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах та Миколаєву або застосовує обмежено.

Від початку російської агресії ворог зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків. Проте російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції, оскільки для цього потрібно багато років навчання та значна кількість грошей, чого у РФ немає.

Повітряні удари були здійснені поодинокими літаками, іноді по два, чотири або шість літаків. Це означає, що вони застосовували 120-150 літаків з 500, оскільки на більше у них не вистачає фахівців.

Наші Збройні сили України збили вже 83 літаки ворога. Тепер половини бойових літаків у ворога вже немає і більше не буде.

Єдиний район, де зосереджує зараз своє авіаційні удари противник, це також зона ООС і, на жаль, Маріуполь. Однак ми застосовуємо усі можливі заходи, які мають полегшити ситуацію. Зокрема, і з точки зору повітряного впливу.

Ми можемо пишатися нашими ЗСУ. Вони демонструють найкращі зразки військового мистецтва у світі. Всі види військ без виключень.

Наші повітряні сили та ППО, яким давали найкращі військові експерти світу три години на існування, уже 20-ту добу збивають російські літальні апарати.

Тільки протягом минулої доби збито кілька літаків, вертольотів та крилаті ракети. Звісно, якщо нам допоможуть з новітньою зброєю та технікою, то ворогові стане ще гірше.

Однак потрібно розуміти, що супротивник зараз буде зміщувати свої зусилля у напрямку ударів балістичними ракетами типу Іскандер або крилатими ракетами з російських літаків. Ми маємо бути до цього готовими й надалі вправно відбиватимемо напади.

Нагадаємо, набратись бойового духу і поліпшити собі настрій для продовження боротьби можна, переглянувши втрати ворога в Україні.