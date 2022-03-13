Горіла ворожа техніка, палала: як українські захисники знищують ворога на льоту

Сьогодні, 12 березня, наші захисники збили два російські вертольоти у небі над Херсонською областю. У полях тепер горить техніка окупантів.

Один із пілотів такого тяжкого приземлення не витримав і згорів живцем. Інший — вцілів, проте досі не зрозуміло, що з ним буде на ранок.

У Харківській області теж не сиділи без діла. Там спрацювали наші сили протиповітряної оборони та збили ворожий винищувач.

Він задимівся та впав на території Росії, повернувшись туди, де йому і варто було залишатись.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку війни лише російських літаків було знищено 58 одиниць, а гелікоптерів 83.

Якщо ворог не схаменеться, далі — лише більше наших перемог та його втрат.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович провів традиційний брифінг щодо ситуації на фронті та порадував звісткою, що ми “перемололи” вже третину війська противника.