Горіла ворожа техніка, палала: як українські захисники знищують ворога на льоту

Україна

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Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Березня 2022, 02:00

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0:05:30
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Російські пропагандисти “випльовують” чергові фейки проти України: розбираємо кожен
0:05:32
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