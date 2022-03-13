Горела вражеская техника, пылала: как украинские защитники уничтожают врага на лету

Сегодня, 12 марта, наши защитники сбили два российских вертолета в небе над Херсонской областью. В полях теперь горит техника оккупантов.

Один из пилотов такого тяжелого приземления не выдержал и сгорел заживо. Другой — уцелел, однако до сих пор не понятно, что с ним будет на утро.

В Харьковской области тоже не сидели без дела. Там сработали силы противовоздушной обороны и сбили вражеский истребитель.

Он задымился и упал на территории России, вернувшись туда, где ему и следовало оставаться.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны только российских самолетов было уничтожено 58 единиц, а вертолетов 83.

Если враг не опомнится, дальше больше наших побед и его потерь.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел традиционный брифинг по поводу ситуации на фронте и порадовал известием, что мы “перемололи” уже треть войска противника.