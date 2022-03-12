Украина

Мы перемололи уже треть войска противника: брифинг Алексея Арестовича по поводу ситуации на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 марта 2022, 16:00

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0:08:15
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Похищение мэра Мелитополя и потери войск РФ: новое обращение Зеленского 12.03.22
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