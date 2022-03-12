Мы перемололи уже треть войска противника: брифинг Алексея Арестовича по поводу ситуации на фронте

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел традиционный брифинг по поводу ситуации на фронте по состоянию на 17 сутки нашей освободительной борьбы против российских оккупантов.

По его словам, для нас уже есть приятные новости. Поскольку противник по основным направлениям Киев, Чернигов, Сумы и Харьков, истощил свои атакующие группировки и становится в оборону.

На южном направлении отдельные силы неприятеля пытаются продвигаться, но погибают под нашими ударами.

Единственное направление, в котором противник пытается продвигаться, это зона ООС: Северодонецк, Волноваха, Мариуполь. Командование знает об этой болезненной точке и принимает соответствующие меры.

По данным нашего командования, противник применил более 90-ти батальонно-тактических групп на территории Украины, начиная с 24 февраля.

Более 30 батальонно-тактических групп противника уже уничтожены или потеряли боеспособность. То есть мы перемололи уже треть войска противника.

Сейчас противник пытается соскребать все резервы с Кавказа, Крыма, ЛДНР, России и проводит частичную мобилизацию.

Он пытается создать группировку до 20 тысяч человек и через пару недель снова их бросить на фронт, пытаясь переломить ситуацию.

Мы знаем, что если мы здесь перемололи элитные подразделения, то следующие мобилизованные вообще будут небоеспособны.

По данным главного управления разведки, в российском военном руководстве осталось всего два человека, выступающих за продолжение военной агрессии, это Путин и Шейгу.

Российское руководство и общество уже осознает последствия поражения на поле боя от украинской армии и сил сопротивления, а также экономической катастрофы, которую им обеспечил коллективно Запад и весь мир.

Стратегический перелом, о котором говорил президент Зеленский, наступил. Мы можем не бояться и быть надеющимися, но нужно понимать, что стратегический перелом еще не означает окончания войны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, в котором рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 12 марта и горячих точках.