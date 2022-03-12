Похищение мэра Мелитополя и потери войск РФ: новое обращение Зеленского 12.03.22

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, в котором рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 12 марта и о том, что происходит в горячих точках нашей страны.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе более 2000 человек вышли на акцию протеста против российских войск, против попыток поставить город на колени.

Услышьте в Москве! Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, то сколько должно быть у вас — против войны? — спросил президент.

Он отметил, что благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию.

— Оккупант должен видеть, что он чужой этой земле и он не будет здесь принят, — убежден глава государства.

Накануне оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Президент отметил, что Украина требует немедленно освободить городского голову, олицетворяющего собой всю мелитопольскую общину.

Военная компонента

Потери российских войск колоссальны: более 360 танков, 1205 бронированных машин, почти 60 самолетов, более 80 вертолетов, сотни единиц другой техники. В частности, самые современные образцы, которыми Россия гордилась.

Уже можно говорить — это самый большой удар по российской армии за десятки лет.

В большинстве армий мира нет столько вооружения, сколько Россия потеряла за время вторжения в Украину, отмечает глава государства.

Он добавляет: российские военные сдаются в плен целыми группами, точно также, как группами пытаются вернуться к себе домой, в Россию.

Обращение к украинцам

Обратился президент и к народу Украины и заявил, что мы должны продолжать сопротивление, прилагать все усилия, не падать духом.

— Надо бороться, быть сосредоточенными, работать вместе без внутренних расколов по всей Украине, — подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Мариуполе

Сегодня Украина снова пытается доставить гуманитарный груз в Мариуполь и ежедневно будет прилагать усилия, чтобы спасти наших людей.

Украинские войска со своей стороны гарантируют полную тишину, чтобы Мариуполь получил еду, воду, лекарства; чтобы мирные жители смогли уехать на безопасную территорию.

Новые санкции против России

Мы ожидаем второй большой санкционный пакет санкций Европы против Российской Федерации, чтобы побуждать ее к миру на нашей земле.

Чтобы в Кремле поняли, что российская экономика не переживет эту войну.

Полное обращение президента смотрите в видео.

Напомним, накануне Джо Байден сообщил о новом пакете санкций США против России.