Викрадення мера Мелітополя та втрати військ РФ: нове звернення Зеленського 12.03.22

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення, в якому розповів про ситуацію в Україні станом на 12 березня та найгарячіші точки.

Ситуація в Мелітополі

У Мелітополі понад 2000 людей вийшли на акцію протесту проти російських військ, проти намагань поставити місто на коліна.

Почуйте в Москві, якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас — проти війни? — запитав президент.

Він зазначив, що вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію.

— Окупант повинен бачити, що він чужий на цій землі та він не буде тут прийнятий, — переконаний глава держави.

Напередодні окупанти викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова. Президент зазначив, що Україна вимагає негайно звільнити міського голову, який уособлює собою всю мелітопольську громаду.

Військова компонента

Втрати російських військ колосальні: більше 360 танків, 1205 броньованих машин, майже 60 літаків, більше 80 гелікоптерів, сотні одиниць іншої техніки. Зокрема, найсучасніших зразків, якими Росія пишалася.

Уже можна говорити — це найбільший удар по російській армії за десятки років.

У більшості армій світу немає стільки озброєння, скільки Росія втратила за час вторгнення в Україну, наголошує глава держави.

Він додає: російські військові здаються в полон цілими групами, так само групами намагаються повернутися до себе додому, в Росію.

Звернення до українців

Звернувся президент і до народу України, заявивши, що ми маємо продовжувати опір, докладати всіх зусиль, не занепадати духом.

— Треба боротися, бути зосередженими, працювати разом — без внутрішніх розколів по всій Україні, — наголосив Зеленський.

Ситуація в Маріуполі

Сьогодні Україна знову намагається доправити гуманітарний вантаж до Маріуполя й щодня докладатиме зусиль, аби врятувати наших людей.

Українські війська зі свого боку гарантують повну тишу, щоб Маріуполь отримав їжу, воду, ліки; щоб мирні мешканці змогли виїхати на безпечну територію.

Нові санкції проти Росії

Ми очікуємо на другий великий санкційний пакет санкцій Європи проти Російської Федерації, щоб спонукати її до миру на нашій землі.

Щоб у Кремлі зрозуміли: російська економіка не переживе цю війну.

Повне звернення президента дивіться у відео.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден повідомив про новий пакет санкцій США проти Росії.