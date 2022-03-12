Викрадення мера Мелітополя та втрати військ РФ: нове звернення Зеленського 12.03.22

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення, в якому розповів про ситуацію в Україні станом на 12 березня та найгарячіші точки.
У Мелітополі понад 2000 людей вийшли на акцію протесту проти російських військ, проти намагань поставити місто на коліна.
Почуйте в Москві, якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас — проти війни? — запитав президент.
Почуйте в Москві, якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути у вас — проти війни? — запитав президент.
Він зазначив, що вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію.
— Окупант повинен бачити, що він чужий на цій землі та він не буде тут прийнятий, — переконаний глава держави.
Напередодні окупанти викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова. Президент зазначив, що Україна вимагає негайно звільнити міського голову, який уособлює собою всю мелітопольську громаду.
Втрати російських військ колосальні: більше 360 танків, 1205 броньованих машин, майже 60 літаків, більше 80 гелікоптерів, сотні одиниць іншої техніки. Зокрема, найсучасніших зразків, якими Росія пишалася.
Уже можна говорити — це найбільший удар по російській армії за десятки років.
Уже можна говорити — це найбільший удар по російській армії за десятки років.
У більшості армій світу немає стільки озброєння, скільки Росія втратила за час вторгнення в Україну, наголошує глава держави.
Фото: Сухопутні війська ЗС/Facebook
Він додає: російські військові здаються в полон цілими групами, так само групами намагаються повернутися до себе додому, в Росію.
Звернувся президент і до народу України, заявивши, що ми маємо продовжувати опір, докладати всіх зусиль, не занепадати духом.
— Треба боротися, бути зосередженими, працювати разом — без внутрішніх розколів по всій Україні, — наголосив Зеленський.
Сьогодні Україна знову намагається доправити гуманітарний вантаж до Маріуполя й щодня докладатиме зусиль, аби врятувати наших людей.
Українські війська зі свого боку гарантують повну тишу, щоб Маріуполь отримав їжу, воду, ліки; щоб мирні мешканці змогли виїхати на безпечну територію.
Ми очікуємо на другий великий санкційний пакет санкцій Європи проти Російської Федерації, щоб спонукати її до миру на нашій землі.
Щоб у Кремлі зрозуміли: російська економіка не переживе цю війну.
Щоб у Кремлі зрозуміли: російська економіка не переживе цю війну.
Повне звернення президента дивіться у відео.
Нагадаємо, напередодні Джо Байден повідомив про новий пакет санкцій США проти Росії.