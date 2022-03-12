У ворога наростає паніка: останні новини з фронту

У підрозділах агресора наростає паніка, повідомляють в оперативному командуванні Північ Збройних сил України.
Окупанти зазнали значних втрат у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах.
Окупанти зазнали значних втрат у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах.
На Донецькому напрямку в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу!
Загалом за останню добу агресор втратив 266 осіб, 18 танків, 60 броньованих машин, по 2 одиниці артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню і засобів ППО та 32 бойові автомобілі.