Міцний народ сталевої країни! Відеозвернення президента Володимира Зеленського до українців

– Міцний народе сталевої країни, — почалося вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського після 11 березня 2022 року.

Саме так військові відповідають командуванню у Кремлі на питання, що заважало їм захопити Україну за чотири доби. Міцний народ сталевої країни. Ця інформація не перевірена, але цей факт – безперечний.

І якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це значить, що за 16 днів війни вони так нічого й не зрозуміли.

Що ж, ми не засмучуємося. Ми готові пояснювати. Просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях. З України.

Вікна публікують повне відеозвернення президента України Володимира Зеленського.