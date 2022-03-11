Нові санкції проти Росії під’їхали! Джо Байден повідомив про заборони та обмеження

Лідер Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Розповів, що разом з союзниками розробили новий пакет санкцій проти Росії.

Заборонять постачання до Росії предметів розкоші та розширять обмеження проти російських олігархів, які підтримують режим Путіна.

США запроваджують заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з Росії – Байден підпише відповідний указ.

Штати та країни Великої сімки перешкоджатимуть російським позикам у Світового банку та МВФ.

Американський очільник запевнив, що і далі будуть підтримувати народ України, який хоробро захищає свою землю.