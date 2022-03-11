Будемо “кошмарити” ворога його ж зброєю: успіхи ЗСУ станом на 11.03.22

16 добу протистояння ворогу розпочато. Українські військові продовжують боронити країну від російських “визволителів” і дають їм гідну відсіч. Про успіхи наших військових за минулу добу, 10 березня, розповідаємо далі.
Бій на напрямку Броварів напередодні завершився для російської армії повним розгромом підрозділу. Про таке повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у себе на Facebook.
— Наші сили оборони надійно захищають столицю.
Ми будемо “кошмарити” противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі, — запевнив він.
Ми будемо “кошмарити” противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі, — запевнив він.
Як українські захисники боронять підступи до столиці, можна подивитися у відео:
Фото: Сухопутні війська ЗС/Facebook
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, що відбувається зараз на фронті та як нам перемогти у цій війні.