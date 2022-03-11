Будемо “кошмарити” ворога його ж зброєю: успіхи ЗСУ станом на 11.03.22

16 добу протистояння ворогу розпочато. Українські військові продовжують боронити країну від російських “визволителів” і дають їм гідну відсіч. Про успіхи наших військових за минулу добу, 10 березня, розповідаємо далі.

Бій на напрямку Броварів напередодні завершився для російської армії повним розгромом підрозділу. Про таке повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у себе на Facebook.

— Наші сили оборони надійно захищають столицю.

Ми будемо “кошмарити” противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі, — запевнив він.

Як українські захисники боронять підступи до столиці, можна подивитися у відео:

На Чернігівщині внаслідок успішного бою з окупантами військові ЗСУ захопили 10 робочих танків, один ЗРК та бойову машину для евакуації.

На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова, Муравійка.

На Житомирщині бійці Сухопутних військ України зі Stinger підбили російський Су-25.

Тим часом полтавські правоохоронці поповнюють автопарк ЗСУ. Спільно з військовими та самообороною вилучили танк Т-80, який окупанти залишили на межі Сумської та Полтавської області.

А ще ЗСУ провели успішну операцію та здобули “особливий” трофей — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Н а Поліському та Волинському напрямках бійці ЗСУ змусили російських військових відійти на невигідні для нього рубежі.

Тим часом Повітряні Сили завдали нищівного удару по двох великих колонах техніки російських окупантів. Попередньо, знищено цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, Гради тощо.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, що відбувається зараз на фронті та як нам перемогти у цій війні.