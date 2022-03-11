Будем “кошмарить” врага его же оружием: успехи ВСУ по состоянию на 11.03.22

Начались 16 сутки противостояния врагу. Украинские военные продолжают защищать страну от российских “освободителей” и дают им достойный отпор. Об успехах наших военных за минувшие сутки, 10 марта, рассказываем дальше.
Бой в направлении Броваров накануне завершился для российской армии полным разгромом подразделения. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя на Facebook.
– Наши силы обороны надежно защищают столицу.
Мы будем “кошмарить” противника, давить его его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью, – заверил он.
Мы будем “кошмарить” противника, давить его его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью, – заверил он.
Как украинские военные защищают подъезды к столице, смотрите в видео:
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что происходит на фронте сейчас и как победить в этой войне.