Будем “кошмарить” врага его же оружием: успехи ВСУ по состоянию на 11.03.22

Начались 16 сутки противостояния врагу. Украинские военные продолжают защищать страну от российских “освободителей” и дают им достойный отпор. Об успехах наших военных за минувшие сутки, 10 марта, рассказываем дальше.

Бой в направлении Броваров накануне завершился для российской армии полным разгромом подразделения. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя на Facebook.

– Наши силы обороны надежно защищают столицу.

Мы будем “кошмарить” противника, давить его его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью, – заверил он.

Как украинские военные защищают подъезды к столице, смотрите в видео:

В Черниговской области в результате успешного боя с оккупантами военные ВСУ захватили 10 рабочих танков, один ЗРК и боевую машину для эвакуации.

в результате успешного боя с оккупантами военные ВСУ захватили 10 рабочих танков, один ЗРК и боевую машину для эвакуации. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова, Муравийка.

В Житомирской области бойцы Сухопутных войск Украины из Stinger подбили российский Су-25.

бойцы Сухопутных войск Украины из Stinger подбили российский Су-25. Тем временем полтавские правоохранители пополняют автопарк ВСУ. Совместно с военными и самообороной изъяли танк Т-80, который оккупанты оставили на границе Сумской и Полтавской областей.

На Полесском и Волынском направлениях бойцы ВСУ вынудили российских военных отойти на невыгодные для них рубежи.

направлениях бойцы ВСУ вынудили российских военных отойти на невыгодные для них рубежи. Тем временем Воздушные Силы нанесли сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники российских оккупантов. Предварительно, уничтожен целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, Грады и т.д.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что происходит на фронте сейчас и как победить в этой войне.