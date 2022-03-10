Никто в мире не верил! Министр обороны о том, что происходит сейчас и как нам победить в этой войне

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинскому народу 10 марта 2022 года и рассказал о ситуации на фронте.

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Всем участникам народного сопротивления. Медикам, спасателям, волонтерам. Итого – мы сила, которую не преодолеть.

Что происходит сейчас и как нам победить в этой войне?

Понеся сокрушительные потери, русские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы: убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей.

По состоянию на 10 марта оккупанты убили больше гражданских, чем погибли в бою военные из всех структур сектора обороны.

Кремль бомбит школы, больницы и роддомы.

Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных.

Мы отомстим за каждого украинца. Каждый русский террорист ответит за совершенные против человечества преступления!

Сейчас руководство государства работает над тем, чтобы сберечь жизнь наших людей. Приоритетом является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам.

В первую очередь это Мариуполь, города Сумской, Харьковской областей, некоторые пригороды Киева. А также доставка гуманитарных грузов.

Делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово.

Мы круглые сутки работаем над усилением нашей армии.

Я не буду комментировать поставки оружия. Могу сказать, что в Украину двигаются десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи.

Я на постоянном контакте с командованием Вооруженных Сил. У нашей армии достаточно топлива.

Но мы все равно формируем дополнительные резервы, укрепляемся по всем возможным направлениям.

Размещаем дополнительные заказы у наших производителей.

Более 100 тыс. украинцев вступило в ряды терробороны.

Более 200 тысяч наших граждан вернулись из Европы, чтобы защищать свою страну. Кроме этого есть иностранные добровольцы, готовые воевать с русским нацизмом.

Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам.

В государстве объявлено военное положение, идет мобилизация. Командование вооруженных сил просит вас не терять контакт.

Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите местный центр комплектования и социальной поддержки.

Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт.

В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение.

Мы победим Россию, только если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны.

Наши партнеры, международные финансовые организации объявили о больших объемах поддержки для Украины. После победы мы быстро восстановим все разрушенное.

Но к победе мы должны запустить работу всего, что можно.

В Центральной и Западной Украине будут разворачиваться дополнительные производственные площадки, которые будут работать в сфере обороны.

Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы – не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу.

Государственные власти будут делать все возможное, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям. Будут действовать программы прямой поддержки людей. Но крепкий тыл – это залог крепкой обороны. Все, что может работать и развиваться должно это делать.

Сейчас особый упор делается на обеспечение логистики. Движения не только военных грузов, но и гуманитарной помощи и обычных товаров. Страна не должна останавливаться там, где есть возможность.

Международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России.

Наша армия приближает к победе. Но должны реалистично оценивать ситуацию. Никто точно не скажет, когда в России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам бы хотелось.

Мы должны быть готовы. Мы не должны выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустите сектор обороны и страну в целом.

Тогда у врага не будет никакого шанса одолеть нас.

Держим строй. Поддерживаем близких. Двигаемся к победе. Слава Украине!

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на обстрел террористами роддома и детского сада в Мариуполе и рассказал о состоянии дел украинской армии и особенностях поведения врага.