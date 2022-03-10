Россия перешла к сирийскому сценарию — Арестович о ситуации на фронте

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на обстрел российскими террористами роддома и детского сада в Мариуполе и рассказал о состоянии дел украинского войска и особенностях поведения врага.

По его словам, после вчерашнего удара по роддому в Мариуполе стало ясно, что враг окончательно изменил тактику.

— Будучи не в состоянии нанести поражение украинским Вооруженным силам и другим силам обороны на поле боя, перешел к так называемому сирийскому варианту. То есть, окружение и террор больших и малых городов, чтобы нанести наибольшие страдания, наибольшее психологическое влияние нашему гражданскому населению.

Больше всего сейчас страдает Мариуполь, который просто стирают с лица земли, — говорит советник главы ОПУ.

Арестович считает, что россияне таким образом хотят создать пример для того, чтобы пугать жителей временно оккупированных городов: “Вы хотите так, как в Мариуполе?”

В то же время советник главы ОПУ добавляет: так же подвергаются сокрушительным обстрелам Харьков, Ахтырка, Николаев. Учитывая это, украинцы должны понимать несколько вещей:

Военно-политическое руководство Украины очень хорошо знает, что происходит. Международные организации и руководство всех стран мира знают, что происходит. Попытки установить гуманитарные коридоры проходят ежедневно, в том числе из Мариуполя. Но противник пока сознательно срывает эвакуацию из Мариуполя.

— То, что делает враг — это еще одна черная кровавая страница мировой истории российских военных преступлений, — заявил Арестович.

Он также поделился хорошими новостями.

Накануне наши Вооруженные силы нанесли не менее семи мощных ударов по противнику; уничтожены два командира полка российской армии.

— Это произошло в направлении Броваров, Изюма, Николаева, Никополя и Кривого Рога, куда враг наступал, осуществляя свой предыдущий план (который давно пора изменить, но они не способны на это), выдвинул отдельные батальоны тактической группы, которые были уничтожены на марше, — рассказал Арестович.

Сейчас наши военные под Харьковом взяли населенный пункт Дергачи и, таким образом, перервали коммуникации между северной группировкой российских войск и той, что в Изюме, что с военной точки зрения является серьезным тактическим успехом.

Напомним, накануне в Украине открылись три из шести гуманитарных коридоров. Не удается вывезти мирное население, в частности, из Мариуполя. Вчера там российские военные сбросили бомбы на роддом и детскую больницу.