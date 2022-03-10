Росія перейшла до сирійського сценарію — Арестович про ситуацію на фронті

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відреагував на обстріл терористами пологового будинку та дитячого садочка в Маріуполі та розповів про стан справ українського війська та особливості поведінки ворога.

За його словами, після вчорашнього удару по пологовому будинку в Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику.

— Будучи не в змозі завдати поразки українським Збройним силам та іншим силам оборони на полі бою, перейшов до так званого сирійського варіанту. Тобто оточення і терор великих і малих міст, щоб завдати найбільших страждань, найбільшого психологічного впливу нашому цивільному населенню.

Найбільше зараз потерпає Маріуполь, який просто стирають з лиця землі, — каже радник голови ОПУ.

Арестович вважає, що росіяни в такий спосіб хочуть створити прецедент, яким потім лякати мешканців тимчасово окупованих міст: “Ви хочете так, як у Маріуполі?”

Водночас радник голови ОПУ додає: так само піддаються нищівним обстрілам Харків, Охтирка, Миколаїв. Зважаючи на це, українці мають розуміти кілька речей:

Воєнно-політичне керівництво України дуже добре знає, що відбувається.

Міжнародні організації та керівництво всіх країн світу знають, що відбувається.

Спроби встановити гуманітарні коридори відбуваються щоденно, зокрема з Маріуполя. Але противник поки свідомо зриває евакуацію з Маріуполя.

— Те, що робить ворог — це ще одна чорна кривава сторінка світової історії російських воєнних злочинів, — заявив Арестович.

Він також розповів і про гарні новини.

Напередодні наші Збройні сили нанесли не менше ніж сім потужних ударів по противнику; знищено двох командирів полку російської армії.

— Це відбулося на напрямку Бровари, Ізюм, Миколаїв, Нікополь та Кривий Ріг, куди ворог наступав, здійснюючи свій попередній план (який давно час змінити, але вони не здатні на це), висунув окремі батальйони тактичної групи, які були знищені на марші.

Нагадаємо, напередодні в Україні відкрилися три з шести гуманітарних коридорів. Не вдається вивезти мирне населення, зокрема, з Маріуполя. Вчора російські військові там скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню.