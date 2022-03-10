Наслідки авіаударів по дитячій лікарні та пологовому будинку: ситуація у Маріуполі сьогодні

Перший обстріл Градом міста Маріуполь російські окупанти здійснили ще у січні 2015 року. Тоді загинуло близько 30 людей, а постраждалих рятували у дитячій лікарні на проспекті Миру.

Вчора терористи наче мстилися незламному місту та його медзакладам, що раніше вдихали життя, а тепер під завалами їх забирали.

Загиблі внаслідок авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі на жаль таки є. Одна дитина та двоє дорослих загинули, а 17 людей зазнало поранень.

Як повідомляє мерія, наразі у заблокованому місті вже понад 1200 загиблих. Проте дані вкрай не остаточні, оскільки порахувати усіх постраждалих важко під постійними обстрілами.

Нагадаємо, наразі уряд намагається організувати гуманітарні коридори, особливо важливим є напрямок саме із Маріуполя. Проте окупаційні війська постійно обстрілюють колони з продуктами, медикаментами та простими мирними жителями, які намагаються вижити й втікти від війни.

Ірина Верещук відреагувала, назвавши це ницістю, яка не знає меж. Також міністерка зазначила, що український уряд все одно буде намагатись вивезти своїх громадян до безпечних регіонів України.