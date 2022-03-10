Последствия авиаударов по детской больнице и роддому: ситуация в Мариуполе сегодня

Первый обстрел Градом города Мариуполь российские кафиры произвели еще в январе 2015 года. Тогда погибли около 30 человек, а пострадавших спасали в детской больнице на проспекте Мира.

Вчера террористы словно мстили несокрушимому городу и его медучреждениям, которые раньше вдыхали жизнь, а теперь под завалами их забирали.

Погибшие в результате авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе, к сожалению, есть. Один ребенок и двое взрослых погибли, а 17 человек получили ранения.

Как сообщает мэрия, в настоящее время в заблокированном городе уже более 1200 погибших. Однако данные крайне не окончательны, поскольку сосчитать всех пострадавших тяжело под постоянными обстрелами.

Напомним, сейчас правительство пытается организовать гуманитарные коридоры, особенно важно направление именно из Мариуполя. Однако оккупационные войска постоянно обстреливают колонны с продуктами, медикаментами и простыми мирными жителями, пытающимися выжить и бежать от войны.

Ирина Верещук отреагировала, назвав это низостью, не знающей границ. Также министр отметила, что украинское правительство все равно будет пытаться вывезти своих граждан в безопасные регионы Украины.