Безграничная низость. РФ предлагает гуманитарные коридоры для украинцев в Белгород и другие регионы России

В России сообщили, что готовы открыть гуманитарный коридор и прекратить обстрелы для эвакуации мирного населения уже с 10:00 утра понедельника, 7 марта. Одна проблема – гуманитарные коридоры они планируют открыть в Беларусь и Россию – то есть в страны-террористки.

Ночью в Украину поступило письмо, в котором Россия предлагает следующие пути эвакуации мирных украинцев:

Киев – Гостомель – Раковка – Сосновка – Иванков – Ораное – Чернобыль – Гдень – Гомель (Беларусь) с последующей доправкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию

Харьков – Нехотеевка – Белгород (Россия) – далее железнодорожным и автомобильным транспортом в выбранные места назначения на территории РФ

Сумы – Суджа – Белгород (Россия) – далее железнодорожным и автомобильным транспортом в выбранные места назначения на территории РФ.

Утром в СМИ появилась информация о том, что Российская Федерация якобы в гуманных целях открывает гуманитарные коридоры, и с 10:00 утра вводится режим тишины.

– Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Дымера, Иванкова, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами оттуда улететь в Российскую Федерацию, – комментирует Ирина Верещук.

Тем временем Украина направляет свое письмо, в котором требует открытия гуманитарных коридоров по направлениям:

из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Дымера, Иванково (Киевская область) в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным транспортом во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск;

из Мариуполя (Донецкая область) в Запорожье;

из Волновахи (Донецкая область) в Покровск;

из Сум в Полтаву;

из Изюма (Харьковская область) в Лозовую;

из Балаклеи (Харьковская область) — в Первомайское;

из Харькова — во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск (железнодорожным транспортом).

Напомним, накануне Россия снова сорвала открытие “зеленого коридора” в Мариуполе. В 9:20 начался обстрел города из Градов.