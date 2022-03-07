Безграничная низость. РФ предлагает гуманитарные коридоры для украинцев в Белгород и другие регионы России

В России сообщили, что готовы открыть гуманитарный коридор и прекратить обстрелы для эвакуации мирного населения уже с 10:00 утра понедельника, 7 марта. Одна проблема – гуманитарные коридоры они планируют открыть в Беларусь и Россию – то есть в страны-террористки.
Ночью в Украину поступило письмо, в котором Россия предлагает следующие пути эвакуации мирных украинцев:
Утром в СМИ появилась информация о том, что Российская Федерация якобы в гуманных целях открывает гуманитарные коридоры, и с 10:00 утра вводится режим тишины.
– Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Дымера, Иванкова, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами оттуда улететь в Российскую Федерацию, – комментирует Ирина Верещук.
Тем временем Украина направляет свое письмо, в котором требует открытия гуманитарных коридоров по направлениям:
Напомним, накануне Россия снова сорвала открытие “зеленого коридора” в Мариуполе. В 9:20 начался обстрел города из Градов.