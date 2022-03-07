Ницість, якій нема межі. РФ пропонує гуманітарні коридори для українців до Білгорода та інших областей Федерації

Росія сповістила, що готова відкрити гуманітарний коридор і припинити обстріли для евакуації мирного населення вже з 10:00 ранку понеділка, 7 березня. Одна проблема — гуманітарні коридори вони планують відкрити до Білорусі та Росії, тобто до країн терористок.
Вночі в Україну надійшов лист, в якому Росія пропонує такі шляхи евакуації мирних українців такі:
Ранком у ЗМІ з’явилася інформація, мовляв, Російська Федерація в гуманних цілях відкриває гуманітарні коридори, і з 10:00 ранку запроваджується режим тиші.
— Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. не поїдуть наші люди з Димера, Іванково, Вишгорода з-під Києва в Білорусь, щоб потім літаками звідси полетіти в Російську Федерацію, — коментує Ірина Верещук.
Тим часом Україна надсилає свій лист, в якому вимагає відкрити гуманітарні коридори за напрямками:
Нагадаємо, напередодні Росія знову зірвала відкриття “зеленого коридору” у місті Маріуполь. О 9:20 почався обстріл міста з Градів.