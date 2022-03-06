Що таке зелений коридор та чому Україна про нього просить

Останніми днями не вщухають дискусії щодо зеленого коридору. Про це намагалися домовитися і на другому раунді російсько-українських перемовин.

Що таке зелений або гуманітарний коридор і чому він настільки важливий для кількох міст України — пояснюємо далі.

Зелений коридор

Це домовленість про певну безпечну, демілітаризовану зону, яка використовується для доставки гуманітарної допомоги (їжа, вода, ліки, товари першої необхідності) у кризовий регіон та вивезення звідти цивільних.

В українських реаліях зелений коридор потрібен, аби допомогти людям, які постраждали внаслідок бойових дій, знаходяться у повній або частковій ізоляції через постійні обстріли й вже кілька діб виживають без світла, води, їжі, медичної допомоги та засобів до існування.

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Для чого потрібен зелений коридор

У Мінсоцполітики розповіли, що зелені коридори дуже необхідні насамперед для:

доставки ліків та інших медичних засобів;

доставки гуманітарної допомоги;

евакуації цивільних, постраждалих та поранених, дітей та людей літнього віку.

Досвід України

Ще 3 березня під час другого раунду переговорів з російською стороною було досягнуто домовленостей про гуманітарні коридори для виходу цивільних і тимчасове припинення бойових дій у секторі зеленого коридору на цей час.

Напередодні йшлося про створення гуманітарного коридору за напрямком: Маріуполь — Микільське — Розівка ​​— Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Росія мала припинити обстріл Маріуполя для вивезення з міста цивільних. Евакуація розпочалась, однак військові РФ майже одразу порушили домовленість й продовжили обстріл міста та околиць.

Тож евакуацію мирного населення довелося перенести.

Нагадаємо, складною залишається ситуація в районі Чернігова, Херсону, Маріуполя. Нещадно обстрілюють Харків. Там бомбардують школи, гуртожитки та ринки.