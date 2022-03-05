Бомбардують школи, гуртожитки та ринки – ситуація у Харкові

У Харкові агресор вночі обстріляв житлові квартали, знищуючи інфраструктуру, пам’ятки архітектури, ринки, адмін будівлі, гуртожитки та школи.

Найбільших уражень зазнали близько 40 будинків.

Міський голова міста Харкова Ігор Терехов запевняє, що навіть поранені мешканці та військові тримаються мужньо.

Комунальні служби працюють під безперервним вогнем ворога. Проте їм все ж вдається доставити гуманітарну допомогу для харків’ян, які вирішили залишитись у місті.

Окрім того, міський голова попереджає про фейки. Він говорить, що нібито від його імені почали телефонувати містянам та попереджувати про здачу міста.

Ніхто і ніколи не здасть місто Харків! – запевняє Ігор Терехов.

Однак трапляються ситуації, коли спрацювала сирена, а ви не в змозі потрапити у сховище. Читайте, що робити у разі вибуху поряд з вами.