Україна

Бомбардують школи, гуртожитки та ринки – ситуація у Харкові

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Березня 2022, 17:00

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