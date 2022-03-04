Ми любимо тебе, Харків: звернення до мешканців неприступного східного фронту

Сьогодні Харків бомблять окупанти. Вони думали, що їх тут будуть зустрічати з квітами.

Росіяни уявили себе великими визволителями, але виявились гіршими за нацистів.

За непокору кривавий диктатор вирішив помститись місту та його жителям. Проте ми хочемо нагадати, що його ще чекає розплата за усі скоєні злочини.

А харків’янам хочемо сказати, наскільки любимо їх та їхнє чарівне місто, яке обов’язково разом відбудуємо.

Улюблене місто, Харків! Ти завжди був, є і будеш одним із найкрасивіших міст України. Любимо вас, харків’яни! Ми з вами! І ми переможемо!

І поки країна-агресор стрімко летить у прірву дефолту та дефіциту, у нашій країні вдається зберігати відносну стабільність. Читай, який економічний стан в Україні, щоб зрозуміти, чому ми точно відбудуємось.